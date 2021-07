Tặng sách hay tới bạn đọc Hưng Yên

Hơn 100 đầu sách hay tương đương hơn 1,5 tỷ đồng được gửi tới độc giả ở độ tuổi mầm non, thiếu niên, thanh niên, người cao tuổi ở Hưng Yên.

Hưởng ứng phong trào đọc sách do Bộ Công an phát động dịp Ngày sách Việt Nam; Hội Phụ nữ Công an tỉnh Hưng Yên và công ty sách Phúc Minh đã triển khai chuỗi hoạt động Xây dựng điểm đọc và phát động toàn dân đọc sách trong hành trình “Mang yêu thương gửi theo trang sách”. Mục đích chương trình hướng tới là chung tay phát triển văn hóa đọc sâu rộng trong cộng đồng.

Cuối tháng 6, ban tổ chức đã thực hiện buổi trao tặng tại ba điểm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên là: Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hưng Yên; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hưng Yên và Thư viện thành phố Hưng Yên.

Hình ảnh tại buổi trao tặng sách ở Hưng Yên cuối tháng 6. Ảnh: H. N.

Đồng hành cùng chương trình có sự hiện diện của trung tá Nguyễn Thị Sang, chủ tịch Hội Phụ nữ Công an thành phố Hưng Yên; thượng tá Nguyễn Thị Lan, Phó trưởng phòng công tác Đảng và công tác chính trị Công an thành phố Hưng Yên. Những người thực hiện chương trình bày tỏ nguyện vọng chia sẻ giá trị và những mong ước rằng yêu thương theo từng trang sách sẽ được trao đến đúng tay những “trái tim yêu sách”.

Tại chương trình, trung tá Nguyễn Thị Sang đã nhấn mạnh về vai trò của việc đọc sách trong việc phòng và đẩy lùi tệ nạn cho trẻ trong thời đại công nghệ 4.0 hiện nay, đặc biệt là trong thời gian dịch covid-19 đang diễn ra.

Bà cho biết chương trình trao tặng sách cho các tủ sách, thư viện trên địa bàn tỉnh Hưng Yên được bắt đầu triển khai tại thành phố với Trung tâm văn hóa thành phố Hưng Yên, trong thời gian cả nước nói chung và tỉnh Hưng Yên nói riêng đang tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ chung tay phòng chống dịch Covid-19.

Việc trao tặng này được thực hiện với mong muốn “các thư viện, phòng đọc, tủ sách tại các thôn- xã, phường và thư viện thành phố tích cực tuyên truyền để mọi người dân có thêm kênh tiếp cận, mượn sách về nhà đọc nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, khuyến khích và phục vụ tốt hơn nhu cầu nghiên cứu, học tập, đọc sách của mọi người dân trong thời gian ‘ở nhà là yêu nước’ phòng dịch. Điều này càng có ý nghĩa hơn khi các cháu học sinh nghỉ hè, ở nhà đọc sách, thay cho việc chỉ tập trung vào các loại hình trò chơi điện tử và mạng xã hội như hiện nay”, trung tá Nguyễn Thị Sang nói.