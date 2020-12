Tặng quà gì thiết thực cho bạn bè, người thân dịp cuối năm?

Trong không khí chào đón Giáng sinh và năm mới cận kề, nhiều người mong muốn tìm mua những món quà ý nghĩa, hữu ích cho gia đình, bạn bè để thắt chặt tình cảm gắn kết.

Cuối năm là thời điểm nhộn nhịp khi nhà nhà, người người mua sắm trong không khí Giáng sinh và chuẩn bị đón mừng năm mới. Đây cũng là dịp thích hợp để bạn thể hiện tình cảm với người thân, bạn bè sau một năm đồng hành và sát cánh bên nhau.

Để lời cảm ơn trở nên dễ dàng, bạn có thể dành tặng cho người thân yêu những thiết bị điện tử cần thiết trong nhà, phục vụ đắc lực nhu cầu giải trí hàng ngày. Với nhiều tính năng thông minh, tích hợp công nghệ hiện đại đi kèm ưu đãi hấp dẫn cuối năm, những chiếc Smart TV Samsung có thể thay bạn thể hiện tình cảm một cách chân thành và thiết thực.

Samsung TV QLED 8K

Trong những ngày cuối năm, cả gia đình được sum họp bên nhau, cùng ăn bữa tối vui vẻ và thưởng thức chương trình giải trí đặc sắc là khoảnh khắc đầy thiêng liêng, ý nghĩa với mỗi người. Khoảnh khắc ấy sẽ càng trở nên đặc biệt hơn khi cả gia đình cùng được nâng tầm trải nghiệm giải trí đỉnh cao qua chiếc TV QLED có độ phân giải 8K đến từ nhà Samsung.

Với 33 triệu điểm ảnh hiển thị, Samsung TV QLED 8K mang đến hình ảnh sắc nét, có độ sâu, giàu chi tiết cùng màu sắc mượt mà đầy chân thực. Chiếc TV còn có độ sáng cực đại lên đến 4.000 nits, kết hợp công nghệ Quantum HDR 1.500 nits cùng khả năng hiển thị dải màu sắc chính xác 100%, mang đến trải nghiệm xem thư giãn và khác biệt.

Với món quà là chiếc Samsung TV QLED có độ phân giải 8K, bạn đã mang cả thế giới giải trí rực rỡ sắc màu dành tặng gia đình, để các thành viên cùng tận hưởng những giây phút thư thái và hạnh phúc bên nhau.

Không dừng lại ở đó, khi mua chiếc smart TV cao cấp này, người dùng được tặng kèm loa thanh HW-Q950T cùng gói dịch vụ 8K VIP Care với 3 năm bảo hành và chuyên viên kỹ thuật riêng, giúp trải nghiệm nghe nhìn thêm chân thực và trọn vẹn. Ngoài ra, Samsung còn gửi tặng bạn món quà độc quyền là Galaxy Note20, giúp những ngày cuối năm trở thành lễ hội mua sắm “mua 1 được 3” dễ dàng.

Samsung TV QLED 4K & UHD

Chất lượng đỉnh cao và tính đa dạng là 2 ưu điểm lớn nhất của các thiết bị điện tử nhà Samsung. Cuối năm, một số dòng TV lớn QLED 4K và UHD được áp dụng ưu đãi trả góp 0%, trả góp từ 0 đồng, bảo hành tới 3 năm. Bên cạnh đó, bạn còn được tặng kèm loa tháp MX-T40 khi mua TV QLED 4K 65 inch trở lên, biến không gian tổ ấm thành rạp chiếu phim đích thực.

Samsung Smart TV mang đến sự tinh tế cho không gian sống.

Với công nghệ hình ảnh, âm thanh nổi bật cùng thiết kế ấn tượng, TV QLED & UHD của “ông lớn công nghệ Hàn Quốc” mang tới góc nhìn siêu rộng, hình ảnh chân thật, sắc nét để cả gia đình dễ dàng khám phá không khí lễ hội và tận hưởng phim ảnh đặc sắc trong những ngày cuối năm.

Samsung Lifestyle TV

Nếu bạn đang tìm mua một sản phẩm duy mỹ giúp bừng sáng không gian sống, dòng Samsung Lifestyle TV là lựa chọn thú vị khi không chỉ đơn thuần là thiết bị điện tử phục vụ nghe nhìn.

Ngoài ưu điểm trang bị công nghệ QLED với những hạt lượng tử kích thước nano bền bỉ, có khả năng truyền tải trọn vẹn 100% dung tích màu cùng bộ xử lý Quantum 4K, bộ 3 TV The Sero, The Serif và The Frame còn được nhắc đến như những tác phẩm nghệ thuật độc đáo vì phù hợp với mọi góc trưng bày trong ngôi nhà của bạn. Bởi lẽ, The Sero là TV đầu tiên trên thế giới có thể xoay theo chiều dọc như điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng, The Serif là lại mang thiết kế hình chữ "I", được tạo nên bằng một khung đơn liền mạch.

Lifestyle TV mang đến trải nghiệm mới mẻ cho người dùng.

Còn với The Frame, sản phẩm không chỉ là TV, mà còn trở thành chiếc khung tranh kích thước lớn khi tắt màn hình. Đúng như tên gọi, bộ 3 này đã vượt ra khỏi giới hạn của một chiếc TV đơn thuần, được Samsung biến hóa đầy tinh tế và thú vị để khẳng định phong cách, giá trị sống và sự sáng tạo bất tận của chủ nhân.

Để giúp bạn dễ dàng sở hữu dòng Lifestyle TV độc đáo này dịp cuối năm, Samsung mang đến chương trình trả góp 0%, bảo hành 3 năm, tặng kèm khung viền cao cấp The Frame cùng loa tháp MX-T40, góp phần thổi hồn và truyền cảm hứng sáng tạo đến không gian sống của bạn mỗi ngày.