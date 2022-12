Tăng lương ở Anh để giáo viên nằm trong nhóm có lương hưu cao nhất

Tháng 1/2019, Bộ Giáo dục Anh công bố chiến lược tuyển dụng và giữ chân giáo viên dựa trên việc tham vấn các chuyên gia, tổ chức giáo dục, công đoàn và lực lượng giáo viên.

Theo chiến lược này, có 4 lĩnh vực chính cần ưu tiên đầu tư và cải cách.

Trao quyền lớn hơn cho giáo viên

Theo đó, Bộ Giáo dục Anh đặt ra yêu cầu hiệu trưởng phải nắm các vấn đề và đưa ra giải pháp để cải thiện trường học. Bộ ủng hộ, tin tưởng và tôn trọng quyền tự quyết của nhà trường, duy trì tính ổn định trong chương trình giảng dạy, các cấp học và phương pháp đánh giá.

Trao quyền lớn hơn cho giáo viên và hiệu trưởng; Cho phép sử dụng biện pháp cấm túc học sinh trong ngày; Cải cách quy trình xem xét đình chỉ học.

Đặc biệt, tăng lương để nghề giáo là một trong những nghề có lương hưu cao nhất.

Hỗ trợ tài chính ngay khi giáo viên bắt đầu sự nghiệp

Hiện tại, Bộ Giáo dục Anh dành ngân sách khoảng 250 triệu bảng/năm để thu hút sinh viên sư phạm tốt nghiệp loại xuất sắc. Mỗi người có thể được nhận khoản trợ cấp miễn thuế lên tới 26.000 bảng (gần 780 triệu đồng theo tỉ giá hiện tại) và các ưu đãi tài chính khác.

Các giáo viên mới có thể tiếp cận tài liệu và chương trình giảng dạy chất lượng cao thay vì mất thời gian tự biên soạn.

Đưa ra lộ trình thăng tiến

Lộ trình phát triển vị trí công viêc và chuyên môn của giáo viên như sau: Giáo viên thực tập - giáo viên mới vào ngành - giáo viên đạt điều kiện (đủ các chứng chỉ liên quan) - giáo viên có kinh nghiệm, thâm niên - lãnh đạo trường.

Bộ Giáo dục Anh cũng tạo điều kiện cho giáo viên được tham gia các khóa học để cải thiện kỹ năng chuyên môn tại trường Sư phạm Chartered - cơ sở đào tạo chuyên nghiệp và cấp chứng chỉ công nhận kiến thức, kỹ năng cho giáo viên.

Anh đã thiết kế chứng chỉ trình độ chuyên môn quốc gia (NPQ) chuyên biệt dành cho giáo viên muốn thăng tiến. Chứng chỉ này giúp giáo viên không cần phải theo đuổi một lộ trình lãnh đạo truyền thống có quy trình phức tạp như trình độ chuyên môn quốc gia dành cho lãnh đạo cấp trung (NPQML), cho lãnh đạo cấp cao (NPQSL) và cuối cùng cho lãnh đạo điều hành (NPQEL).

Khuyến khích người giỏi thành giáo viên

Bên cạnh việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đương nhiệm, Chính phủ Anh cũng khuyến khích và tạo điều kiện cho những người có tiềm năng trở thành giáo viên thử sức với công việc giảng dạy.

Bộ Giáo dục nước này phát động chiến dịch “Mỗi bài học định hình một cuộc đời” để nhấn mạnh cách giáo viên thay đổi và định hình cuộc sống của học sinh. Chương trình "Khám phá sáng kiến giảng dạy mới" đã thu hút 13.000 người tham gia trải nghiệm nghề giáo vào năm 2018.

Ngoài ra, Bộ Giáo dục Anh nhìn nhận yêu cầu cải thiện quy trình tuyển dụng là bức thiết do năm học 2017-2018, chỉ có 45.000 tham gia khóa đào tạo giáo viên sau đại học trong tổng số hơn 150.000 người đăng ký trên trang web Get Into Teaching. Việc ứng viên phải làm việc thông qua 3 hệ thống online riêng biệt và ở mỗi giai đoạn đã khiến giáo viên bị "nhụt chí" bởi những sự rườm rà này.

Vì vậy, Bộ Giáo dục Anh đã đưa công nghệ số vào việc cải thiện trải nghiệm của ứng viên ở mọi giai đoạn trong hành trình trở thành giáo viên, đồng thời đặt nhu cầu của ứng viên vào trung tâm của quá trình tuyển dụng.