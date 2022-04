Tầng lớp trung lưu mới định hình tiêu chuẩn bất động sản

Sự tăng trưởng của tầng lớp trung lưu mới góp phần thay đổi thị hiếu mua nhà. Giá bán không còn là yếu tố quyết định, mà thay vào đó là các giá trị về trải nghiệm, sức khỏe.

23,2 triệu người Việt sẽ gia nhập tầng lớp trung lưu mới vào năm 2030 là kết quả dự đoán được tổ chức phi Chính phủ World Data Lab (Anh) đưa ra trong một nghiên cứu vào cuối năm 2021. Trong khi đó, báo cáo của công ty nghiên cứu thị trường Statista vào tháng 3/2021 kết luận tốc độ tăng trưởng hàng năm của tầng lớp trung lưu ở Việt Nam là 10,1% trong giai đoạn 2016-2021, cao nhất Đông Nam Á.

Theo nghiên cứu gần đây của Trung tâm thông tin và dự báo kinh tế - xã hội quốc gia NCIF, sự phát triển của tầng lớp trung lưu có tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội. Trong khi đó, Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế OECD cho rằng hình thái thể hiện rõ nhất là sự thay đổi lớn về thói quen tiêu dùng. Tầng lớp này sẵn sàng chi nhiều hơn cho nhà cửa, xe cộ, các tiện nghi về giáo dục, y tế, chăm sóc sắc đẹp… Họ quan tâm đến chất lượng và trải nghiệm, thay vì chỉ suy nghĩ về giá sản phẩm.

Thị hiếu đối với các sản phẩm BĐS căn hộ, nhà cũng không ngoại lệ. Những năm gần đây, thị trường BĐS chứng kiến sự dịch chuyển lớn trong xu hướng và thị hiếu chọn nhà đến từ tầng lớp trung lưu mới. Giá cả và vị trí không còn là yếu tố quyết định, mà được thay thế bởi những tiêu chí hướng đến tận hưởng cuộc sống, trải nghiệm, sức khỏe và an toàn.

Theo báo cáo về thị trường bất động sản của VinaCapital vào năm 2020, 80% căn hộ được mua trong thời gian đây đến từ tầng lớp trung lưu mới nổi. Con số này mang đến nhiều hứa hẹn về nguồn cầu lớn cho thị trường địa ốc, nhưng tạo ra không ít thách thức. Để bán được nhà, các nhà phát triển dự án phải thay đổi tư duy tương thích chính xác với nhu cầu thực tiễn của nhóm khách hàng tiềm năng này.

Theo tiêu chuẩn của tổ chức World Data Lab (Anh), tầng lớp trung lưu là những hộ gia đình có mức chi tiêu bình quân đầu người từ 11 đến 110 USD một ngày (khoảng 0,25-2,5 triệu đồng). Với mức thu nhập ổn định, họ là những người thành đạt, có cuộc sống bận rộn, năng động, dành nhiều sự quan tâm đến các giá trị tinh thần. Do đó, các căn hộ “all-in-one” đáp ứng tiêu chuẩn sống tiện nghi, tốt cho sức khỏe, giàu trải nghiệm và an toàn ngày càng được nhóm khách hàng này ưa chuộng.

Thuộc thế hệ cởi mở trong tư duy, tầng lớp trung lưu mới có xu hướng rời bỏ khu vực trung tâm chật chội, tìm đến nơi an cư rộng rãi, thoáng đãng, gần gũi thiên nhiên. Tuy nhiên, họ vẫn đề cao sự tiện nghi, ưu tiên các dự án có kết nối giao thông dễ dàng đến trung tâm để tạo sự thuận tiện, thuận lợi cho công việc. Đồng thời, dự án cần tích hợp tiện ích nội khu đầy đủ, hiện đại, có thể đáp ứng nhu cầu mua sắm, giải trí, tập luyện trong vài bước chân.

Không gian sống biệt lập, khép kín và cộng đồng cư dân văn minh cũng là yếu tố quan trọng chi phối quyết định mua nhà của nhóm khách hàng trung lưu. Họ luôn mong muốn cảm thấy an toàn khi trở về tổ ấm của mình, có cuộc sống yên tĩnh, tách biệt với nhịp sống đô thị ồn ào, xô bồ. Đây là yếu tố quan trọng để đảm bảo con cái được lớn lên trong môi trường có chất lượng giáo dục tốt.

Bên cạnh thói quen và thị hiếu tiêu dùng, dịch bệnh cũng là yếu tố chi phối nhiều đến tiêu chí chọn nhà của tầng lớp trung lưu. Theo nghiên cứu của Deloitte Việt Nam, nhu cầu mua nhà ở tăng 59% trước tác động của Covid-19. Trong đó, yếu tố về chất lượng chiếm 25%, độ an toàn chiếm 23%, tổng cộng đã chiếm đến 48% trong quyết định mua nhà. Con số này vượt qua yếu tố về giá 35%; cùng các yếu tố khác như giá trị thương hiệu là 10%.

Sức khỏe toàn diện (wellness) và sức khỏe tinh thần (mental health) xuất hiện ngày càng nhiều trong bảng từ khóa của giới trung lưu khi tìm kiếm sản phẩm bất động sản để ở. Theo đó, xu hướng căn hộ sức khỏe sẽ giữ vai trò ưu tiên trong thị trường bất động sản vào thời gian tới.

Khi phải ở nhà nhiều hơn, tầng lớp trung lưu mới tìm kiếm một nơi không chỉ lý tưởng để ở, mà còn có nhiều cảm hứng để làm việc, tập luyện nâng cao sức khỏe và tận hưởng cuộc sống. Họ mong muốn thoát khỏi sự tù túng trong những “khối bê tông”, đề cao ánh sáng tự nhiên và gió trời trong ngôi nhà của mình. Khuôn viên dự án được quy hoạch rộng rãi với nhiều mảng xanh và mặt nước, mang đến trải nghiệm như tại các khu nghỉ dưỡng.

Trước sự thay đổi về thị hiếu mua nhà để ở, nhất là ở tầng lớp trung lưu mới, thị trường bất động sản chứng kiến sự dịch chuyển dự án chung cư cận trung tâm nhưng sở hữu quỹ đất rộng rãi, view sông thoáng đãng, dễ dàng tạo mảng xanh và xây dựng hệ thống tiện ích đa dạng. Theo đó, không ít dự án được xây dựng theo mô hình “thành phố tích hợp”, đáp ứng nhu cầu an cư trong nhịp sống hiện đại với đầy đủ công năng nghỉ ngơi, giải trí, mua sắm, y tế, giáo dục,… trong một không gian. Mọi nhu cầu của cư dân được đáp ứng trong vài bước chân.

Đại diện nổi bật cho mô hình này có thể kể đến dự án Mizuki Park - tọa lạc tại đường Nguyễn Văn Linh, Bình Chánh, TP.HCM - do Tập đoàn Nam Long hợp tác cùng Nishi Nippon Railroad và Hankyu Hanshin Properties Corp phát triển. Được xây dựng dựa trên mô hình khu đô thị tích hợp modern township của quốc tế, dự án bám sát 4 nền tảng: Hạ tầng kết nối đồng bộ, quy hoạch đa chức năng kết hợp hoạt động tạo điểm đến, ứng dụng công nghệ tiên tiến, quản lý vận hành thông minh.

Nằm tại cửa ngõ phía Nam thành phố, dự án dễ dàng kết nối nhanh chóng đến Phú Mỹ Hưng, quận 4, quận 5 hay trung tâm thành phố qua hệ thống giao thông đồng bộ. Cùng với đó, dự án sở hữu cảnh quan nổi bật với vị trí có 3 mặt giáp sông Rạch Ngang rộng 60 m và Rạch Lào rộng 20 m, đưa cư dân tìm về với thiên nhiên thanh bình.

Với diện tích 26 ha, dự án được bố trí hài hòa giữa hệ sinh thái tự nhiên và nhân tạo, mật độ xây dựng chỉ chiếm 29%, ứng dụng triết lý xây dựng lấy cảm hứng từ Nhật Bản tạo sự cân bằng giữa “mizu - thủy - nước” và “ki - mộc - cây”.

Cụ thể, toàn bộ dự án có hệ thống kênh đào rộng 17.000 m2 và mảng xanh chiếm diện tích 103.000 m2. Ngoài ra, các tiện ích hướng đến hoạt động kết nối con người và thiên nhiên cũng được bố trí khắp dự án như đường đường xe đạp hay công viên chủ đề về gia đình, trẻ em, bonsai, thiền, sự kiện, bờ sông và thể thao.

Bên trong dự án còn dành nhiều diện tích công trình tiện ích như y tế 7.500 m2, giáo dục 40.000 m2, khu thương mại dịch vụ 15.000 m2. Mỗi khu nhà condominium và compound được bố trí nhiều tiện ích cho cư dân như hồ bơi, gym, BBQ, thư viện, sân chơi cho trẻ trong nhà và ngoài trời… Nhờ vậy, cư dân Mizuki Park dễ dàng theo đuổi lối sống “wellness”, nạp năng lượng tích cực mỗi ngày với các trải nghiệm nhiều màu sắc.

Dự án đảm bảo an toàn cho cư dân bằng cách ứng dụng nhiều công nghệ tiên tiến, nổi bật là hệ thống an ninh 4 lớp: Hệ thống video call cho khách đến thăm nhà; bảo vệ trực ở các chốt và đi tuần theo thời gian quy định; camera bố trí đầy đủ để đảm bảo an ninh; thẻ từ an ninh kiểm soát ra vào tại thang máy và các khu sảnh chính. Mạng lưới quản lý cũng được vận hành bằng các ứng dụng công nghệ tiên tiến, nhằm mang đến môi trường sống tiện nghi, văn minh.

Với 4 nền tảng hướng đến mô hình khu đô thị tích hợp modern township, Tập đoàn Nam Long kỳ vọng Mizuki Park có thể đáp ứng hoàn hảo cho 5 nhu cầu thiết yếu của cư dân thuộc tầng lớp trung lưu mới: Sống - học tập - làm việc - vui chơi - mua sắm.

Không chỉ đến từ khuôn viên hay tiện ích chung, giá trị tinh thần và trải nghiệm mà tầng lớp thượng lưu tìm kiếm còn được thể hiện trong mỗi tòa căn hộ của Mizuki Park, nổi bật là khu condominium Flora Panorama. Đây là tòa dự án nhận được sự quan tâm nhiều nhất từ giới trung lưu tìm kiếm tổ ấm an cư nhờ có tầm nhìn 360 độ hiếm có.

Tòa căn hộ cho tầm nhìn đẹp từ mọi hướng, gồm “city view” - hướng vào nội khu khu đô thị Mizuki Park với hệ thống công viên, kênh rạch, đường đạp xe, dạo bộ, quảng trường và “river view” - hướng ra sông rộng 60 m với mảng xanh rộng lớn không khuất tầm nhìn.

Lợi thế tầm nhìn 360 độ giúp toàn bộ căn hộ đều ngập tràn gió và nắng tự nhiên. Sau ngày làm việc bận rộn, cư dân có thể tận hưởng những giây phút thật sự thư thái. Mỗi buổi chiều, chủ nhân của Flora Panorama có thể vừa dùng bữa vừa ngắm hoàng hôn buông yên bình bên ngoài cửa sổ. Hay buổi sáng thức dậy, cả nhà có thể khởi động ngày mới với ánh bình minh trong trẻo cùng những cơn gió mát lành.

Bên cạnh đó, thiết kế layout theo tiêu chuẩn của dòng căn hộ biệt lập condominium với lô gia hoặc ban công hướng ra tầm nhìn khoáng đạt cũng mang đến cho các căn hộ Flora Panorama không gian thông thoáng. Các căn view sông được lắp đặt cửa sổ sát trần, nhờ đó từ phòng ngủ hoặc phòng khách, cư dân đều có thể tận hưởng miền thiên nhiên dịu mát với những rặng cây xanh ngát và mặt nước êm đềm.

Căn hộ tại đây mang âm hưởng thiết kế nhiệt đới đương đại, đề cao sự tinh giản, gần gũi thiên nhiên, tạo cảm giác ấm áp và tươi mới. Các căn hộ có diện tích đa dạng, phù hợp nhiều đối tượng như người độc thân sành điệu, gia đình trẻ thành đạt, gia đình đa thế hệ. Các phòng trong căn hộ đều vuông vức, giúp chủ nhân thỏa sáng tạo, để lại dấu ấn cá nhân riêng với nhiều phong cách nội thất.

Bên cạnh tiện ích chung từ hệ sinh thái 26 ha của khu đô thị Mizuki Park, cư dân Flora Panorama được hưởng nhiều tiện ích riêng biệt. Flora Panorama được bố trí nhà câu lạc bộ biệt lập có diện tích lớn hơn 1,2 lần so với tòa căn hộ tiêu chuẩn Flora khác, có thêm phòng co-working, phòng chờ lounge, phòng tổ chức sự kiện, họp mặt, tiệc gia đình, sauna, phòng treatment…

Trong bối cảnh đại dịch chi phối mọi mặt của đời sống, tòa căn hộ còn được thiết kế tối ưu cho tiêu chí chăm sóc sức khỏe, ưu tiên sự an toàn của tầng lớp trung lưu mới. Tỷ lệ thang máy cho căn hộ chỉ 30-42 căn hộ/thang, trong khi tòa căn hộ khác trung bình 70 căn hộ/thang. Mật độ căn hộ giảm còn 8-14 căn/tầng, thấp hơn con số trung bình 17 căn/tầng của dự án. Toàn bộ sảnh thang máy, hành lang và căn hộ được thiết kế để thông gió đối lưu xuyên suốt, tạo sự thông thoáng, mát mẻ, an toàn cho sức khỏe.

Theo đại diện Nam Long, các sản phẩm của tập đoàn từ bình dân đến cao cấp luôn đề cao tiêu chí “hiệu quả” và “dễ sở hữu” , phù hợp nhất với mức thu nhập của từng phân khúc khách hàng.

Với dự án condominium Flora Panorama, dù đáp ứng tiêu chuẩn cao cấp nhưng các căn hộ có mức giá hợp lý với chính sách vay hợp lý trong thời điểm hiện tại. Theo đó khách hàng được vay tối đa 70% trong 20 năm với lãi suất ưu đãi 0% trong 12 tháng và ân hạn nợ gốc đến 12 tháng.

Trong thời điểm siết vay mua bất động sản như hiện nay, Nam Long kỳ vọng chính sách này sẽ giúp khách hàng mua nhà để ở dễ dàng cân đối tài chính, giảm áp lực và tập trung nhiều hơn cho phát triển sự nghiệp, nâng cao chất lượng sống. Qua đó tập đoàn đóng góp tích cực hơn trong việc thúc đẩy sự tăng trưởng của tầng lớp trung lưu mới, mở ra tương lai thịnh vượng cho Việt Nam.