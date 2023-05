Tăng kích thước 'của quý' nhờ mảnh mô sinh học

Người đàn ông trung niên cải thiện chất lượng đời sống vợ chồng nhờ phương pháp tăng kích thước “của quý” bằng mảnh mô sinh học tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh.

24 giờ sau phẫu thuật tăng kích thước dương vật, anh Phan Văn Đức (54 tuổi, Vĩnh Phúc) có thể sinh hoạt bình thường. Ba ngày sau, người bệnh hồi phục tốt và xuất viện. Anh cảm thấy hài lòng với kích thước dương vật có chu vi tăng lên gần 4 cm. Dương vật cân đối, không có hiện tượng thải ghép, chảy máu hay nhiễm trùng vết mổ. Người bệnh được dùng thêm một số thuốc tăng sinh tế bào non, thuốc hỗ trợ cương dương, thuốc tăng tuần hoàn máu và có thể quan hệ tình dục sau phẫu thuật một tháng.

Thạc sĩ - bác sĩ Tạ Ngọc Thạch, khoa Tiết niệu - Nam học và Thận học, BVĐK Tâm Anh Hà Nội - cho biết phẫu thuật làm to dương vật bằng mảnh ghép sinh học có thể coi là bước tiến mới, mang lại hy vọng nâng cao chất lượng đời sống tình dục cho nam giới. Trước đây, tạo hình dương vật thường dùng mỡ tự thân. Khi dùng mỡ tự thân, dương vật chỉ to lên về mặt hình thái, không đảm bảo độ cứng và thẩm mỹ ở mức trung bình kém. Mảnh mô có nhiều ưu điểm vượt trội so với vật liệu thông thường, đem lại kết quả cao về thẩm mỹ, hỗ trợ tốt về độ cứng khi cương dương, giúp kéo dài thời gian quan hệ, tăng sự tự tin và cảm xúc giúp vợ chồng gắn kết, đặc biệt không ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của nam giới.

Thạc sĩ Tạ Ngọc Thạch (ở giữa) thực hiện phẫu thuật làm to dương vật.

Anh Đức chia sẻ bản thân luôn tự ti do kích thước dương vật chỉ ở mức trung bình, không đáp ứng kỳ vọng của bản thân và vợ. Chuyện quan hệ vợ chồng không được như ý muốn dẫn đến tâm lý chán nản. Đầu tháng 4, anh đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh với mong muốn tăng kích thước dương vật, giúp cải thiện cuộc sống vợ chồng. Kết quả thăm khám cho thấy người bệnh có lượng testosterone ở mức tốt, có ham muốn tình dục ở tuổi trung niên. Ở trạng thái bình thường, dương vật của người bệnh có chiều dài khoảng 8 cm, đường kính 1,7 cm (chu vi ở mức trung bình nhỏ).

Với mong muốn của người bệnh, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật làm to dương vật bằng mảnh mô sinh học Megaderm. Bác sĩ bóc tách da và tổ chức dưới da bằng kỹ thuật lột bít tất để trơ ra vật hang, niệu đạo. Sau đó, bác sĩ quấn miếng megaderm bao trùm từ gốc dương vật tới sát chỏm quy đầu và tiếp tục kéo phủ vạt da lại như cũ để nuôi dưỡng, tạo điều kiện cho mạch máu, thần kinh đâm xuyên qua mảnh mô.

Thạc sĩ Thạch chia sẻ mảnh mô sinh học là vật liệu thích hợp cho quá trình làm đầy hay tăng kích thước mô mềm như dương vật, có khả năng tích hợp tự nhiên và vĩnh viễn vào cơ thể người, trở thành tổ chức mô sống như bộ phận bình thường khác của cơ thể. Mảnh mô sinh học không chỉ ứng dụng phổ biến trong kỹ thuật nâng mũi mà còn trong phẫu thuật tạo hình làm to dương vật với độ tương thích cao, nguy cơ thải ghép thấp với tỷ lệ 1/10.000.

Phương pháp tạo hình tăng kích thước dương vật đảm bảo thẩm mỹ, cải thiện chất lượng đời sống tình dục, đời sống tinh thần của nam giới. Mảnh mô sinh học Megaderm cải thiện tối ưu độ cứng khi cương của dương vật ở những người có tình trạng rối loạn cương dương hay dương vật chu vi nhỏ như trường hợp anh Đức.

Ở tuổi thanh xuân, nam giới và bạn đời có thể có cuộc sống sinh hoạt vợ chồng viên mãn. Theo thời gian và vấn đề sinh nở, âm đạo của nữ giới có xu hướng rộng ra, cơ quan sinh dục nam có xu hướng nhỏ lại. Phẫu thuật tạo hình tăng kích thước dương vật là giải pháp hiệu quả nâng cao chất lượng đời sống tình dục ở giai đoạn trung niên và khi về già.

*Tên người bệnh đã được thay đổi.