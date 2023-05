Tăng đề kháng với sữa non giúp trẻ tránh tái nhiễm Covid-19

Chuyên gia y tế định nghĩa tái nhiễm là trường hợp nhiễm Covid-19 khỏi bệnh, sau đó tái dương tính. Việc tái nhiễm nhiều lần có thể ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe trẻ nhỏ.

Dành phần lớn thời gian ở học đường - nơi có bạn bè đồng trang lứa chưa được tiêm vaccine, cộng hưởng tốc độ lây lan nhanh của virus, trẻ nhỏ đối mặt nguy cơ tái nhiễm Covid-19 khi dịch bệnh đang âm thầm trở lại.

Trẻ em nhiều khả năng bị tái nhiễm Covid-19

Dịch Covid-19 đang trở lại với diễn biến phức tạp. Hiện nay, Omicron vẫn là biến thể gây quan ngại trên toàn thế giới với hàng trăm biến thể phụ đang lưu hành. Mới nhất, WHO đang theo dõi biến thể phụ XBB.1.16 của Omicron, được xác định xuất hiện ở khoảng 20 quốc gia. Biến thể mới khiến các ca nhiễm Covid-19 tăng nhanh, gây lo ngại vì có thể lây ở trẻ em, với triệu chứng mới là viêm kết mạc.

Không chỉ có nguy cơ nhiễm biến thể mới, trẻ em là đối tượng có tỷ lệ tái nhiễm Covid-10 cao. Nghiên cứu của giáo sư John Alcorn - chuyên gia miễn dịch học nhi khoa tại Đại học Y Pittsburgh - chỉ rõ người trưởng thành nhiễm Covid-19 có xu hướng tạo ra nhiều loại kháng thể chống lại virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, cơ thể trẻ không tạo ra nhiều loại kháng thể nên khả năng bảo vệ kém hơn. Điều này đồng nghĩa trẻ có khả năng tái nhiễm cao.

Đáng chú ý, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) khuyến cáo người chưa tiêm vaccine và từng nhiễm virus SARS-CoV-2 có nguy cơ tái nhiễm cao hơn 5 lần so với những người đã được tiêm và chưa nhiễm bệnh, gồm trẻ em.

Trẻ nhỏ có nguy cơ tái nhiễm Covid-19 khi dịch bệnh quay trở lại.

Theo các chuyên gia y tế, các trường hợp tái nhiễm thường có diễn biến lâm sàng nhẹ hơn so với đối tượng chưa tiêm vaccine và nhiễm bệnh lần đầu, nhưng vẫn có tỷ lệ nhất định diễn biến nặng. Đặc biệt, các triệu chứng hậu Covid-19 có thể xuất hiện sau mỗi lần tái nhiễm.

Báo cáo của Hiệp hội Khoa học Thần kinh hồi tháng 11/2022 khuyến cáo tình trạng viêm nhiễm do Covid-19 có thể ảnh hưởng lâu dài đến não, đặc biệt là trẻ em. Cụ thể, nghiên cứu thực hiện trên 14 trẻ độ tuổi từ 10 đến 13 vào thời điểm khoảng 15 tháng sau khi nhiễm virus ghi nhận sự thay đổi ở những vùng cụ thể trong não.

Đề kháng khoẻ giúp trẻ phòng ngừa dịch bệnh

Mỗi trẻ có khả năng đáp ứng miễn dịch khác nhau, bởi việc tạo kháng thể mạnh hay yếu tùy thuộc đặc tính riêng (cơ địa, bệnh nền…). Một số trẻ sau khi nhiễm bệnh hoặc tiêm vaccine thường có miễn dịch bảo vệ khá lâu, trái lại nồng độ kháng thể bảo vệ sẽ sụt giảm dẫn đến khả năng tái nhiễm nhanh hơn. Điều này đồng nghĩa tỷ lệ tái nhiễm từng độ tuổi, ở mỗi trẻ là khác biệt.

Tuy nhiên ở giai đoạn sớm, trẻ nhỏ chưa phát triển toàn diện, khi tiếp xúc với môi trường có nhiều tác nhân gây bệnh, nhất là trường học và nơi công cộng, trẻ dễ nhiễm bệnh về đường hô hấp và tiêu hóa.

Đề kháng kém có thể khiến trẻ dễ nhiễm bệnh về đường hô hấp, tiêu hóa.

Nhiều chuyên gia nhi khoa nhấn mạnh hệ miễn dịch và chế độ dinh dưỡng của trẻ có mối quan hệ mật thiết. Để tăng cường sức mạnh hệ miễn dịch, phụ huynh cần lưu ý vai trò đặc biệt của chế độ ăn uống lành mạnh, đa dạng các nhóm thực phẩm và đầy đủ theo nhu cầu khuyến nghị.

Trong đó, sữa non bò từ lâu được sử dụng như loại thực phẩm giúp tăng cường miễn dịch tối ưu. Nghiên cứu công bố năm 2022 của nhóm chuyên gia đến từ Đại học Camerino (Italy) cho thấy globulin miễn dịch (kháng thể) chính tìm thấy trong sữa non là IgG, với nồng độ 30-87 g/L (khoảng 80-90% tổng số globulin miễn dịch được phát hiện) - cao hơn nhiều so với sữa trưởng thành. IgG hỗ trợ khả năng miễn dịch thụ động và điều chỉnh hệ thống miễn dịch bẩm sinh. Ngoài globulin miễn dịch, các phân tử khác giúp ngăn ngừa và giải quyết bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn, cũng được phát hiện trong sữa non.

Dựa trên thời điểm thu sữa, người ta thường phân loại thành sữa non 24 giờ, 48 giờ và 72 giờ. Trong đó, sữa non 24 giờ chứa hàm lượng dinh dưỡng cao nhất.

Nhân đôi đề kháng với NutiFood GrowPLUS+ Sữa non

Được sản xuất và nhập khẩu 100% từ Thụy Điển, NutiFood GrowPLUS+ Sữa non là sản phẩm nổi bật trong phân khúc dinh dưỡng chuyên biệt nhờ chứa 100% sữa non 24 giờ - loại sữa non có hàm lượng dinh dưỡng tối ưu so với sữa non thu hoạch 48 giờ và 72 giờ.

Điểm ưu thế của sản phẩm là công thức sữa non của chuyên gia dinh dưỡng châu Âu, được nghiên cứu và phát triển bởi Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Nutifood Thụy Điển. So với các dòng sữa non trên thị trường, NutiFood GrowPLUS+ Sữa non có hàm lượng dinh dưỡng và kháng thể IgG 1.000+ cao gấp nhiều lần.

Đặc biệt, Nutifood GrowPLUS+ Sữa non thừa hưởng công thức FDI độc quyền của Nutifood - sự kết hợp của bộ đôi dưỡng chất 2’FL-HMO và FOS/Inulin theo tỷ lệ tối ưu, giúp trẻ xây dựng nền tảng “đề kháng khỏe - tiêu hóa tốt”. Trong đó, FOS/Inulin là chất xơ hòa tan kết hợp cùng HMO - thành tố góp phần nuôi dưỡng lợi khuẩn trong đường ruột - tạo nên “tường thành” tiêu hóa vững chắc, bổ trợ cho hệ đề kháng khỏe mạnh.

Hàm lượng dinh dưỡng tối ưu trong sữa non 24 giờ kết hợp công thức FDI độc quyền giúp Nutifood GrowPLUS+ Sữa non trở thành bạn đồng hành trên hành trình nhân đôi đề kháng, củng cố hàng rào bảo vệ bên trong, giúp con ngăn ngừa tái nhiễm Covid-19.

NutiFood GrowPLUS+ Sữa non giúp trẻ nhân đôi đề kháng, phòng ngừa Covid-19.

Ngoài ra, lý do khiến nhiều phụ huynh chọn Nutifood GrowPLUS+ Sữa non là phù hợp đặc thù thể trạng trẻ em Việt Nam. Qua nghiên cứu, sản phẩm được các chuyên gia Viện Dinh dưỡng Quốc gia chứng nhận lâm sàng về hiệu quả với thể trạng trẻ Việt sau 4 tháng sử dụng: Giảm 58,6% tỷ lệ trẻ nhiễm khuẩn hô hấp, 77,8% tỷ lệ rối loạn tiêu hóa ở trẻ và 56,4% tỷ lệ trẻ gặp vấn đề về giấc ngủ.

Song song, sữa cung cấp chất đạm và vi chất như canxi, kẽm, vitamin A, vitamin nhóm B kích thích ăn ngon, giúp hấp thu tốt các dưỡng chất và phát triển toàn diện.