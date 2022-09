Tăng cường phòng bệnh cho trẻ đến trường

Đầu năm học mới, nhiều bậc phụ huynh cho trẻ tiêm phòng các loại vaccine phòng bệnh về não và hô hấp như cúm, phế cầu…

Trưa 6/9, khi đưa con trai đến VNVC Long Bình Tân (phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), chị Hoàng Thị Nhung (38 tuổi) cảm thấy an tâm khi các loại vaccine phòng cúm, phế cầu, viêm não Nhật Bản, viêm màng não do não mô cầu tại đây luôn có sẵn.

“Vừa qua, lớp con tôi có hai bé không dự khai giảng do nhiễm cúm A, trong khi báo đài đưa tin sốt xuất huyết và Covid-19 chưa dứt dịch. Dù nhiều nơi đang khan vaccine dịch vụ, VNVC Long Bình Tân vẫn có đủ. Do đó, tôi quyết định cho con tiêm gói để an tâm, bên cạnh đó còn được tăng thêm ưu đãi giá và quà tặng độc quyền của VNVC”, chị Nhung chia sẻ.

Phụ huynh được giới thiệu thông tin vaccine như nước sản xuất, số lô sản xuất, hạn sử dụng… trước khi điều dưỡng VNVC tiến hành tiêm cho trẻ.

Trong dịp tựu trường, nhiều phụ huynh đưa trẻ đến các trung tâm tiêm chủng VNVC tại TP.HCM để tiêm các loại vaccine phòng bệnh truyền nhiễm, nhất là vaccine bảo vệ đường hô hấp và phòng bệnh về não. Nổi bật là vaccine cúm, phế cầu, viêm màng não do não mô cầu, viêm não Nhật Bản, thủy đậu... Việc tiêm vaccine giúp trẻ được “bảo vệ chéo” với Covid-19.

Theo ThS.BS Lê Phan Kim Thoa,Trưởng khoa Nhi, BVĐK Tâm Anh TP.HCM, các bệnh viêm não, viêm màng não do não mô cầu đặc biệt nguy hiểm và dễ lây lan trong môi trường học đường. Đây cũng là những bệnh có tỷ lệ tử vong cao do diễn tiến nhanh và thường biến chứng tại chỗ.

Nếu có biểu hiện bệnh ở trường nhưng không được phát hiện sớm và chuyển viện kịp thời, trẻ có nguy cơ tử vong cao trong vòng 24 giờ từ khi có triệu chứng đầu tiên. Nếu may mắn được cứu sống, khoảng 20% trẻ vẫn phải chịu di chứng như bại não, chậm phát triển tâm thần vận động, suy đa cơ quan, đoạn chi...

Bên cạnh đó, cúm cũng là một trong những bệnh nguy hiểm thường gặp ở môi trường học đường. Triệu chứng ban đầu của bệnh là sốt, ho, chảy nước mũi dễ nhầm lẫn với cảm xoàng thông thường, nên phụ huynh và giáo viên dễ bỏ qua. Cúm có thể diễn tiến cấp tính thành viêm phổi, suy hô hấp, khởi phát các bệnh tiềm tàng như hen suyễn. Thậm chí, bệnh có thể diễn tiến ác tính, gây viêm não, viêm cơ tim, suy đa cơ quan, khiến trẻ phải chịu những gánh nặng bệnh tật lâu dài như viêm khớp, các bệnh lý tim mạch, khờ khạo.

ThS.BS Lê Phan Kim Thoa nhấn mạnh: “Dù nguy hiểm, các bệnh này vẫn có thể phòng ngừa hiệu quả bằng vaccine. Trẻ được tiêm phòng đầy đủ sẽ tăng cường đề kháng, tỷ lệ mắc bệnh và nhập viện thấp, giảm gánh nặng bệnh tật do nằm viện dài ngày”.

Theo BSCKI Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa, Hệ thống tiêm chủng VNVC, Việt Nam ghi nhận sự xâm nhập nhiều biến chủng mới của Covid-19. Dù khả năng diễn tiến nặng do Covid-19 ở trẻ em thấp hơn so với người cao tuổi, nếu đồng nhiễm Covid-19 cùng cúm, viêm não, viêm màng não và các bệnh nguy hiểm khác, trẻ có nguy cơ cao bị chẩn đoán nhầm hoặc bỏ sót điều trị do các triệu chứng tương tự. Điều này đồng nghĩa trẻ đối mặt nguy cơ diễn tiến nặng và tử vong. Việc tiêm đầy đủ các loại vaccine không chỉ giúp trẻ được tăng cường đề kháng mà còn tạo miễn dịch “bảo vệ chéo” với Covid-19, tránh nguy cơ bệnh nặng do đồng nhiễm.

Trẻ nên được chủng đầy đủ khi quay lại trường học, đặc biệt là vaccine phòng cúm mùa và viêm màng não do não mô cầu. Hiện nay, các loại vaccine cúm tứ giá Vaxigrip Tetra (Pháp), Influvac Tetra (Hà Lan) phòng hiệu quả 4 chủng cúm A/H3N2, A/H1N1, B/Yamagata và B/Victoria, hiệu quả lên đến 90%.

Vaccine Menactra (Mỹ) giúp phòng viêm màng não do não mô cầu các chủng ACYW135. Vaccine VA-Mengoc-BC (CuBa) phòng ngừa viêm màng não do não mô cầu các chủng BC. Ngoài ra, phụ huynh có thể cho trẻ tiêm các loại vaccine phòng bệnh sởi - quai bị - rubella, ho gà - bạch hầu - uốn ván, dại, viêm não Nhật Bản, phế cầu khuẩn để bảo vệ sức khỏe.

Tiêm vaccine giúp trẻ phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm khi quay lại trường học.

Nhằm giúp người dân, đặc biệt là trẻ em trong độ tuổi học đường kịp thời phòng bệnh, hệ thống tiêm chủng VNVC cam kết cung cấp đầy đủ các loại vaccine cho trẻ em và người lớn với gần 80 trung tâm trải dài cả nước.

VNVC nỗ lực mở rộng quy mô, mang vaccine chất lượng, an toàn cùng kho bảo quản quốc tế đạt chuẩn GSP đến với người dân tuyến cơ sở, quận huyện và vùng nông thôn. Song song, hệ thống tăng thêm ưu đãi giúp người dân có cơ hội phòng bệnh bình đẳng tại các trung tâm tiêm chủng VNVC trên khắp mọi miền. Hiện VNVC có nhiều chính sách ưu đãi gồm gói vaccine 1,7 triệu đồng kèm túi bỉm sữa trị giá 500.000 đồng; gói vaccine trả góp 0%; miễn phí tiêm vaccine lao; ưu đãi đến 200.000 đồng thanh toán qua VNPAY-QR...