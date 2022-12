"Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” được xem là “cẩm nang” đối với cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an nhân dân.

Cuốn sách Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân.

Sáng 8/12, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật giới thiệu cuốn sách Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Cuốn sách do Đại tướng, Ủy viên Bộ Chính trị, giáo sư, tiến sĩ Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an chủ biên.

Cuốn sách được giao cho Cục Công tác đảng và Công tác chính trị (Bộ Công an) chủ trì, phối hợp với Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức bản thảo, biên soạn, xuất bản và phát hành rộng rãi trong toàn lực lượng Công an nhân dân.

Đặc biệt, bản thảo cuốn sách đã được báo cáo lên Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và nhận được ý kiến đóng góp bổ sung, phát triển của đồng chí tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TƯ ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận Bộ Công an là một trong những đơn vị đi đầu, gương mẫu trong quá trình triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng một cách bài bản, hiệu quả.

Cuốn sách Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gồm 306 trang, 3 chương: “Khái quát tư duy lý luận của Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng từ khi thực hiện công cuộc đổi mới đến nay”; “Công an nhân dân thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng”; “Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao tặng cuốn sách cho đại diện các đơn vị thuộc Bộ Công an.

Trong Lời giới thiệu cuốn sách, Đại tướng Tô Lâm khẳng định tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh, cuốn sách cung cấp một tài liệu nghiên cứu, học tập quan trọng, góp phần tiếp tục quán triệt và triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong thực tiễn xây dựng và chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức cho cấp ủy, lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ về mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh trong thời gian tới.

Nhấn mạnh giá trị và ý nghĩa của cuốn sách, giáo sư, tiến sĩ Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, khẳng định cuốn sách là sự tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn nhằm thực hiện một cách tích cực, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đây cũng được xem là “cẩm nang” đối với cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an nhân dân.