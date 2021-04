Tăng cường chốt kiểm soát Covid-19 tuyến biên giới Tây Nam

Đoạn biên giới dài khoảng 10 km tại huyện Tịnh Biên, Bộ đội Biên phòng An Giang lập đến 25 chốt để kiểm soát chặt chẽ tình hình nhập cảnh trái phép từ Campuchia.

Ngày 16/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh An Giang có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 với 16 trường hợp F1 liên quan đến vợ chồng mắc Covid-19 là ông D.D.Q. (58 tuổi) và bà T.T.B. (52 tuổi, cùng ngụ thị trấn An Phú, huyện An Phú).

Những trường hợp F1 này đang được cách ly tập trung tại huyện An Phú. Đối với 131 trường hợp F2, ngành y tế tỉnh An Giang hướng dẫn họ tự cách ly tại nhà và theo dõi sức khỏe.

Lực lượng biên phòng kết hợp với công an và dân quân tự vệ kiểm tra tuyến biên giới tại huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Ảnh: Phạm Ngôn.

Nói với Zing, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình cho biết vợ chồng ông Q. từ Campuchia đến cửa khẩu Long Bình của huyện An Phú vào ngày 13/4. Tại đây, 2 người được lực lượng làm nhiệm vụ đưa đi cách ly ngay và lấy mẫu xét nghiệm nên không lây lan ra cộng đồng. Đôi vợ chồng này đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện An Phú.

Gần 200 chốt tuyến biên giới An Giang

Tỉnh An Giang có đường biên giới dài gần 100 km, tiếp giáp tỉnh Kandal và gần Thủ đô Phnom Pênh của Campuchia. Ngoài TP Châu Đốc, tỉnh này còn có thị xã Tân Châu, huyện An Phú, Tịnh Biên và Tri Tôn giáp ranh Campuchia.

Trong lúc dịch bệnh bùng phát ở nước láng giềng buộc Chính phủ Campuchia tạm thời đóng cửa Thủ đô Phnom Pênh và TP Ta Khmau (tỉnh Kandal) 14 ngày, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã chi viện thêm hàng trăm quân cho các chốt kiểm soát dịch bệnh tại biên giới.

Chiều 16/4, đoạn đường khoảng 10 km do Đồn Biên phòng Tịnh Biên quản lý, phóng viênđếm được đến 25 chốt kiểm soát dịch bệnh. Trung bình mỗi chốt có 5 người gồm lực lượng biên phòng, công an và dân quân tự vệ.

Trước Tết Nguyên đán Tân Sửu, khu vực này có khoảng 10 chốt canh. Do tình hình dịch bệnh phức tạp tại biên giới Campuchia, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang thành lập thêm hàng chục chốt canh trong một tuần.

Lực lượng biên phòng kiểm tra hàng hóa của một tài xế mang về từ Campuchia. Ảnh: Phạm Ngôn.

Tại khu vực cửa khẩu Tịnh Biên, những tài xế chở hàng từ Campuchia về Việt Nam đều thực hiện khai báo y tế, được bác sĩ đo thân nhiệt trong lúc chờ thông quan hàng hóa.

Đại tá Nguyễn Thượng Lễ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, cho biết các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau và Sóc Trăng vừa hỗ trợ thêm lực lượng cho An Giang để bổ sung quân số tại các chốt.

“Chúng tôi chỉ đạo rất quyết liệt trong công tác tuần tra kiểm soát để phòng, chống dịch bệnh. Bộ đội biên phòng không chỉ tăng cường quân tại các chốt để quản lý chặt chẽ đường mòn, lối mở mà còn quản lý chặt việc xuất nhập cảnh tại 2 cửa khẩu quốc tế, 2 cửa khẩu chính và một cửa khẩu phụ”, đại tá Lễ nói.

Nhân viên y tế đo thân nhiệt một tài xế nhập cảnh qua cửa khẩu Tịnh Biên, An Giang. Ảnh: Phạm Ngôn.

Trước tình hình cấp bách, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đã yêu cầu ngành y tế triển khai nhanh bệnh viện dã chiến tại huyện Châu Thành để phục vụ tốt công tác cách ly, điều trị, tránh lây nhiễm chéo trong các cơ sở y tế.

Sở Y tế tỉnh An Giang được ông Bình chỉ đạo đảm bảo an toàn đối với lực lượng tham gia điều trị bệnh cho vợ chồng vừa được xác định mắc Covid-19.

Bình Định và Đà Nẵng hỗ trợ quân cho Kiên Giang

Tại Kiên Giang, ngoài việc tăng cường tuần tra kiểm soát tuyến biên giới giáp Campuchia, tỉnh này đã thành lập thêm nhiều chốt kiểm soát Covid-19 trên biển và đường bộ tại TP Hà Tiên và TP Phú Quốc.

Theo ghi nhận của Zing, một tháng trước tỉnh này có 81 chốt kiểm soát Covid-19 trên tuyến biên giới. Hiện, số chốt này tăng lên gần 100 và quân số được tăng cường thêm nhờ sự hỗ trợ của Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định và TP Đà Nẵng.

Ngoài các chốt cố định, tỉnh Kiên Giang còn có 9 tổ cơ động để kiểm soát Covid-19 và 11 tàu tuần tra trên biển.

Gần 20 người xuất cảnh trái phép từ Phú Quốc sang Campuchia đã được lực lượng nước bạn trao trả tại Gành Dầu ngày 6/4. Ảnh: Bất Vinh.

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành chỉ đạo các địa phương tiếp tục tăng cường kiểm soát chặt chẽ các cửa khẩu, đường mòn, lối mở. Ông yêu cầu lực lượng biên phòng, hải quân, cảnh sát biển… tăng cường tuần tra trên biển nhằm phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp nhập cảnh trái phép.

Trường hợp du khách có hộ chiếu vaccine, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang yêu cầu cơ quan chức năng phải kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo theo quy định phòng chống dịch. Sở Y tế và các địa phương được giao nhiệm vụ kích hoạt lại các khu cách ly tại huyện Hòn Đất và Kiên Lương.