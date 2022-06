Tăng cường 'áo giáp' miễn dịch cho mẹ bầu hậu Covid-19

Phụ nữ mang thai nhiễm virus dễ chuyển biến nặng hơn so với người không mang thai. Do đó, việc tăng cường hệ thống miễn dịch cần được chú trọng.

Khi mang thai, mẹ bầu dễ bị tổn thương hơn nếu nhiễm các loại virus. Ngoài ra, khi mẹ ốm trong giai đoạn thai kỳ, thai nhi có nguy cơ bị sinh non, lây nhiễm hoặc thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe về sau.

Nỗi lo đề kháng của mẹ bầu

Bước vào giai đoạn thai kỳ, cơ thể mẹ sẽ có nhiều thay đổi, dễ nhiễm bệnh về hô hấp và tiêu hóa. Thời tiết chuyển mùa, nhiệt độ nóng lạnh thất thường cũng tạo điều kiện để vi khuẩn, virus gây bệnh phát triển. Đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh còn nhiều diễn biến phức tạp, các mẹ bầu khá lo lắng về sức khỏe thai kỳ.

Sức khỏe thai kỳ luôn là lo lắng của các thai phụ.

Trong suốt thai kỳ, cơ thể mẹ bầu nếu bị nhiễm khuẩn dễ gây tình trạng sốt, mệt mỏi kéo dài, ăn uống kém. Điều này ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và sự phát triển của thai nhi.

Vì thế, ngoài bổ sung dinh dưỡng đầy đủ cho hành trình mang thai, mẹ bầu có thể bổ sung kháng thể IgG để hỗ trợ tăng cường đề kháng. Hệ miễn dịch khỏe giúp mẹ hạn chế các nguy cơ lây nhiễm bệnh, hạn chế sự tấn công của virus đường hô hấp hay gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe thai nhi.

Sức khỏe của mẹ ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của thai nhi.

Thai kỳ khỏe mạnh cho sức khỏe tương lai của con

Việc tăng cường đề kháng, xây dựng hệ miễn dịch khỏe mạnh không chỉ giúp mẹ bầu phòng ngừa ốm vặt thai kỳ, tránh các vi khuẩn lây bệnh, mà còn là tiền đề để bé có một hệ miễn dịch khỏe mạnh. Nhờ vậy ngay từ trong bụng mẹ, bé đã được hưởng những lợi thế miễn dịch sẵn có từ nền tảng khỏe mạnh.

Tăng cường hệ miễn dịch cho mẹ bầu giúp bé khỏe từ trong thai kỳ.

Dù đã được tiêm vaccine ngừa Covid-19, các mẹ bầu vẫn nên cẩn trọng chăm sóc sức khỏe trong bối cảnh dịch bệnh. Để đảm bảo một thai kỳ trọn vẹn và an toàn, ngoài tuân thủ các biện pháp bảo vệ như 5K, mẹ đừng quên bổ sung đầy đủ dưỡng chất, thường xuyên luyện tập thể thao để xây dựng một hệ miễn dịch khỏe mạnh.

Sản phẩm tăng cường miễn dịch cho mẹ bầu

ColosBaby Gold for Mum là giải pháp hỗ trợ mẹ bầu xây dựng miễn dịch khỏe mạnh thông qua chế độ dinh dưỡng hàng ngày. Sản phẩm chứa lượng kháng thể IgG tự nhiên có trong sữa non ColosIgG24h được thu trong vòng 24h đầu quý giá từ các trang trại ở Mỹ. Theo công bố từ nhà sản xuất, kháng thể trong sữa non 24h cao gấp 2 lần so với sữa non 48h và gấp 3 lần so với sữa non 72h.

ColosBaby Gold for Mum hỗ trợ mẹ bầu khỏe mạnh, hạn chế nỗi lo ốm vặt, chuẩn bị cho nền tảng sức khỏe của bé.

Bên cạnh đó, ColosBaby Gold for Mum còn giúp mẹ ổn định tiêu hóa với phức hợp đạm whey protein, soy protein và chất xơ hòa tan FOS/Inulin. Hệ xương của thai phụ cũng được bổ sung các khoáng chất cần thiết như canxi, photpho, magie, vitamin D. Sản phẩm còn chứa DHA, Acid Folic, hỗ trợ phát triển trí não và ngừa nguy cơ dị tật ống thần kinh cho thai nhi.

ColosBaby Gold for Mum của VitaDairy được nghiên cứu bởi đội ngũ chuyên gia và sáng lập viên am hiểu thể trạng của người Việt Nam. Sản phẩm có hương vị thanh nhẹ, thơm ngon, đáp ứng được nhu cầu và khẩu vị của các mẹ bầu Việt.

Sử dụng ColosBaby Gold for Mum mỗi ngày giúp mẹ bổ sung 4.200 mg sữa non ColosIgG 24h, chứa hơn 700 mg kháng thể IgG, trang bị “bộ giáp” đề kháng vững mạnh cho cả mẹ và bé.