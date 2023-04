Tăng cường an ninh hàng không trước dịp nghỉ lễ 30/4

Trước dịp nghỉ lễ 30/4, Cục Hàng không yêu cầu lực lượng an ninh sân bay và các hãng thực hiện nghiêm quy trình tại sân bay để đảm bảo an ninh, an toàn và tránh gây phiền nhiễu.

Phó cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Sơn vừa ký ban hành Chỉ thị tăng cường kỷ luật, xây dựng văn hóa và đạo đức nghề nghiệp trong việc kiểm soát an ninh hàng không. Chỉ thị được Cục Hàng không đưa ra nhằm chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong công tác kiểm soát an ninh, đặc biệt trước dịp cao điểm phục vụ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và du lịch hè 2023. Hành khách chờ làm thủ tục tại sân bay Tân Sơn Nhất trong dịp cao điểm đi lại. Ảnh: Quỳnh Danh. Cục Hàng không yêu cầu các sân bay và hãng hàng không chấn chỉnh tác phong làm việc, giao tiếp, kịp thời xử lý trường hợp nhân viên gây phiền nhiễu, tiêu cực, thực hiện không đúng quy định về kiểm tra giấy tờ của hành khách đi máy bay; chủ động phối hợp với công an để giải quyết trường hợp phát sinh, đảm bảo công khai, minh bạch, an toàn. Các sân bay, hãng bay phải thực hiện nghiêm quy trình bảo đảm an ninh hàng không; xác định trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra vụ việc vi phạm quy trình; đẩy mạnh xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đạo đức nghề nghiệp. Cục Hàng không đề nghị doanh nghiệp, hãng hàng không tăng cường phối hợp với cơ quan truyền thông nhắc nhở hành khách chuẩn bị đủ giấy tờ để đi máy bay, chấp hành việc bảo đảm an ninh, an toàn hàng không khi làm thủ tục. Các cảng vụ hàng không có trách nhiệm giám sát việc thực hiện chỉ thị và xử lý nghiêm hành vi vi phạm kỷ luật, quy trình. Sách hay về hàng không The Great Air Race - John Lancaster kể câu chuyện về những người đã đánh đổi mạng sống của mình để ngày nay chúng ta có thể xách vali lên, bay từ nước này sang nước khác. Trong cuốn sách, tác giả giới thiệu với độc giả những cảnh tượng xa lạ với các chuyến bay ngày nay. Máy bay tham gia cuộc đua không có phanh hoặc dù. Các cụm từ mô tả kịch tính như “một màng lửa cuộn phía sau động cơ” xuất hiện trong hàng chục đoạn, xuyên suốt cuốn sách. Cục Hàng không yêu cầu hãng bay không bán vé vượt giá trần "Các hãng hàng không cần triển khai bán vé theo đúng mức giá kê khai, không vượt giá trần quy định", Cục Hàng không cảnh báo các hãng bay trong bối cảnh giá vé dịp 30/4 tăng mạnh.