Tăng Chí Vỹ trở thành lãnh đạo TVB và sự dễ dãi của showbiz Hong Kong

Tăng Chí Vỹ vẫn được TVB tôn trọng sau nhiều cáo buộc lạm dụng tình dục nghệ sĩ nữ. Việc này khiến dư luận phẫn nộ.

Ngày 26/2, HK01 đưa tin sự trở lại TVB của Tăng Chí Vỹ và Vương Tổ Lam trong các vị trí lãnh đạo cấp cao khiến nội bộ ban lãnh đạo nhà đài Hong Kong xáo trộn.

Tăng Chí Vỹ hiện giữ chức phó tổng giám đốc phụ trách lập kế hoạch và sản xuất các chương trình truyền hình. Ngôi sao 68 tuổi quản lý mảng truyền hình thực tế và âm nhạc. Tuy nhiên, theo HK01, nam diễn viên đang cho thấy sự vượt quyền, nhúng tay sâu vào trên dưới hoạt động của TVB ở mảng phim truyền hình, và cả về mặt nhân sự.

Thao túng nhân sự TVB

Chưa đầy một tháng Tăng Chí Vỹ nhậm chức, đã có hai lãnh đạo cấp cao TVB bị thay đổi chức vụ. Bà Dư Vịnh San, phụ trách mảng chương trình truyền hình thực tế trước khi chuyển giao cho Tăng Chí Vỹ, sẽ đảm nhận vai trò mới là trợ lý tổng giám đốc phát triển kinh doanh. Ông Hà Triết Đồ, chồng bà, sẽ từ chức CEO của Voice Entertainment Group Ltd. Trọng trách này cũng được trao lại cho Tăng Chí Vỹ.

Theo HK01, câu chuyện Tăng Chí Vỹ dùng quyền lực thao túng showbiz là chuyện không mới. Ngày nam diễn viên ngồi trên ghế lãnh đạo, Trần Chí Vân, cựu Tổng giám đốc TVB đã dự báo về cục diện đấu đá trong nội bộ. "Kịch bản về một cuộc nội chiến ngầm trong TVB sẽ xảy ra nếu Tăng Chí Vỹ không biết tiết chế", Trần Chí Vân cảnh báo.

Tăng Chí Vỹ đưa ra một loạt thay đổi sau khi nhậm chức ở đài TVB. Ảnh: China Daily.

Nhưng chẳng ngờ, cuộc chiến giành quyền lực trên dưới đài đến sớm hơn dự đoán của truyền thông. "Không liên quan gì đến tôi. Tôi không biết gì cả", Dư Vịnh San gắt gỏng với phóng viên khi bị hỏi về việc vợ chồng bà, người bị giáng chức, người phải luân chuyển công tác sang một vị trí thấp hơn.

Theo On, Tăng Chí Vỹ đã không đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào đến Dư Vịnh San và Hà Triết Đồ. Nam nghệ sĩ trực tiếp loại bỏ vợ chồng Dư Vịnh San, không để họ can thiệp vào bất kỳ hoạt động nào của đài bằng cách phong tỏa nguồn thông tin, vô hiệu hóa quyền lực.

Sau đó, ông đánh tiếng với nghệ sĩ bằng cách cho ngừng phát sóng Thanh mộng truyền kỳ (The Voice of the Stars) do Hà Triết Đồ sản xuất, dự kiến diễn ra từ ngày 7/3. Toàn bộ việc sản xuất chương trình đã dừng lại, chờ chỉ thị tiếp theo từ Tăng Chí Vỹ.

HK01 cho biết không chỉ vợ chồng Dư Vịnh San, nhiều ca sĩ từng dưới trướng của họ cũng đang ở trong hoàn cảnh bấp bênh về tương lai. Theo truyền thông Hong Kong, có đến 15 nghệ sĩ đối mặt với nguy cơ bị "ông trùm" cắt hợp đồng.

Trên Sinchew, sao gạo cội Hoắc Gia Yến cho biết bà cũng nhận được thông báo cắt giảm một nửa nhân sự trong show Cantopop At 50 từ Tăng Chí Vỹ. "Sẽ có kha khá người phải rời đi theo chỉ đạo mới của anh ấy. Nhưng vì lợi ích chung của đài, chúng tôi dù không muốn cũng phải chấp nhận", nữ diễn viên Gia đình vui vẻ nói.

Quá khứ bê bối

Theo HK01, sự trở lại TVB của Tăng Chí Vỹ tính đến hiện tại mang đến cả tín hiệu tích cực lẫn tiêu cực. Tuy nhiên, công chúng vẫn còn đó không ít lo ngại rằng nhà đài sẽ dính vào loạt tai tiếng và vết nhơ vì "quá khứ đen" cưỡng bức nữ nghệ sĩ của ông.

"Số phận của những nữ ngôi sao TVB sẽ thế nào khi vào tay Tăng Chí Vỹ. Không phải ăn táo rào cây sung, nhưng khán giả có quyền lo lắng", một tài khoản bình luận.

Tăng Chí Vỹ bị xem là yêu râu xanh của showbiz Hong Kong. Ảnh: Sohu.

Tăng Chí Vỹ được xếp vào hàng đại ca, lão đại của giới nghệ thuật Hoa ngữ. Tại Trung Quốc, số người được gọi kính trọng với danh xưng "lão đại" chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ông được xem là “ông trùm” ở cả hai lĩnh vực điện ảnh lẫn truyền hình. Vị trí và tầm ảnh hưởng trong xã đoàn của Tăng xếp ngang hàng với Thành Long, Hồng Kim Bảo.

Theo Baidu, sao gạo cội là một trong những người đồng sáng lập Hiệp hội diễn viên Hong Kong, bao trùm toàn bộ giới giải trí Hương Cảng. Ngoài ra, Tăng Chí Vỹ còn đảm đương vị trí Ủy viên thị chính Quảng Châu, Chủ tịch ngân sách liên hợp Thế Mậu, Phó chủ tịch hội đồng Kim Tượng Hong Kong, giám khảo cuộc thi Hoa hậu Hong Kong. Nam diễn viên còn được cho là có quan hệ với xã hội đen.

Quan hệ rộng, quyền lực, lại có tài nhưng Tăng Chí Vỹ vẫn bị xem là vết nhơ của ngành giải trí xứ Cảng thơm. Ông được cho là người đã cưỡng bức Lam Khiết Anh khiến bà hóa điên dại, sống cả đời trong đau khổ. Hay lợi dụng cảnh phim xâm hại nữ diễn viên Dư Thiến Văn ngay trên trường quay. Cú sốc tâm lý khiến cô bỏ nghiệp diễn.

Không những vậy, Tăng Chí Vỹ còn thường xuyên bị tố giở trò đồi bại, cưỡng hiếp và quấy rối tình dục nhiều diễn viên nữ. Mỗi lần xuất hiện trên sóng truyền hình, sao nam như kẻ mụ mị trước các cô gái đẹp, có vóc dáng gợi cảm. Ông từng bị chỉ trích khi nhìn chằm chằm vòng một nghệ sĩ đàn em, cố tình tìm cách sàm sỡ họ lộ liễu ngay trước ống kính.

Sự dễ dãi của showbiz Hong Kong

Là thủ phạm của nhiều trò đồi bại trong giới giải trí, nhưng việc Tăng Chí Vỹ vẫn được trọng dụng, trao quyền lực khiến công chúng bất bình. Số đông khán giả cho rằng với những lùm xùm, kiện cáo về tư cách đạo đức, nam diễn viên không xứng đáng ngồi vào vị trí phó tổng giám đốc.

Sau khi Lam Khiết Anh qua đời, làn sóng tẩy chay ngôi sao lan rộng. Công chúng yêu cầu ông rời khỏi môi trường giải trí, bị điều tra và phải trả giá cho hành vi của mình.

Sự kiện ồn ào này thu hút báo giới, truyền thông Hoa ngữ, châu Á và cả các hãng thông tấn phương Tây như Reuters, AP, BBC, Hollywood Reporter, Variety...

Tăng Chí Vỹ bên các cô gái. Ảnh: Sina.

"Tin đồn tôi cưỡng hiếp Lam Khiết Anh là hoàn toàn bịa đặt. Tôn trọng phụ nữ là nguyên tắc suốt cuộc đời tôi. Tôi sẵn sàng phối hợp trong mọi cuộc điều tra. Tôi cũng sẽ dùng pháp luật để khôi phục lại danh tiếng của tôi", Tăng Chí Vỹ tuyên bố trong buổi họp báo.

Ông khẳng định bản thân vô tội, đồng thời cho biết sẽ nhờ pháp luật can thiệp. Dù vậy, đến nay đã 2 năm tính từ ngày Lam Khiết Anh qua đời, vẫn chưa có phiên tòa xét xử nào diễn ra.

Đứng trước làn sóng phẫn nộ, chỉ trích dữ dội từ công chúng, Tăng Chí Vỹ vẫn sống ung dung, hoạt động nghệ thuật như chưa từng có việc gì xảy ra. Các vụ bê bối tình dục của ông gây ồn ào một thời gian, sau đó đều "chìm xuồng". Tờ Variety gọi Tăng Chí Vỹ là Harvey Weinstein của châu Á, dù hiện giờ ông vẫn phản bác mọi cáo buộc.

Theo HK01, phản ứng tiêc cực của khán giả khi nam diễn viên ngồi vào ghế lãnh đạo TVB là điều hiển nhiên.

"Nạn nhân là những người phụ nữ yếu thế, còn kẻ gây ra tội ác nhân vật máu mặt. Đã gây ra án xâm hại tình dục nhưng vẫn là người đức cao vọng trọng, thế là không công bằng. Vụ việc của Lam Khiết Anh là vấn nạn bất công giới tính và thao túng tội ác bằng quyền lực", một người hâm mộ bức xúc viết trên On.

Trên mạng xã hội, dư luận cũng cho rằng showbiz Hong Kong quá dễ dãi với nghệ sĩ vướng bê bối. Động thái bổ nhiệm Tăng Chí Vỹ của TVB không khác nào dung túng, tiếp tay cho tội ác tình dục tiếp diễn, thay vì bài trừ và tẩy chay ngôi sao tai tiếng như các nền giải trí khác.

Năm 2016, Trần Lam - vợ trùm sản xuất Hướng Hoa Cường - từng chua chát cho hay: “20 năm, cô Lam Khiết Anh đẹp nhất thời đó trở thành bà già điên. 20 năm, kẻ ác ôn kia được cả danh và lợi, người người kính nể”. Truyền thông Hong Kong cho rằng Trần Lam đang ngầm ám chỉ Tăng Chí Vỹ.

"Những nhân vật quyền lực kia là chúa trời", thư ký Hiệp hội diễn viên Hong Kong Dư An An chỉ ra thực trạng cái ác luôn ngự trị và sống khỏe trong showbiz Hong Kong.

So sánh với ngành giải trí Đại lục hay Đài Loan, giới giải trí Hong Kong nhẹ tay với nghệ sĩ vướng bê bối, nhất là hoạt động xâm hại tình dục. Ngô Tú Ba bị đuổi khỏi ngành, từ bỏ vai trò diễn viên sau scandal tình - tiền với Trần Dục Lâm. La Chí Tường không còn đất sống, phải chuyển sang làm KOL trên mạng xã hội sau khi bị phanh phui đời tư thác loạn.

Hàng loạt tên tuổi lớn của showbiz Đài Loan như đạo diễn Trương Tác Ký - người từng nhận 4 giải thưởng tại LHP Kim Mã với Tuy sinh mộng tử, MC Tần Vỹ và gần đây là đạo diễn quyền lực Nữu Thừa Trạch, đều vướng vòng lao lý và nhận án tù sau khi bị tố cưỡng hiếp nhiều nghệ sĩ nữ. Trường hợp của họ đều được cơ quan chức năng vào cuộc điều tra rõ ràng khi vụ việc bị đưa lên mặt báo.

Tăng Chí Vỹ vẫn sống tốt sau loạt cáo buộc xâm hại nhiều nữ nghệ sĩ. Ảnh: Sina.

Trong khi đó, TVB từng bị chỉ trích nặng nề khi không giải quyết triệt để vụ việc nữ diễn viên Trần Gia Hằng bị hai tài tử đàn anh là Mã Đức Chung, Trần Hạo Dân ép uống rượu và giở trò sàm sỡ.

Sự dễ dãi của nhà đài Hong Kong từng được công chúng tận mắt mục thị thông qua cuốn sách Đài truyền hình thối nát và phong trào #Metoo, xuất bản năm 2017. Tác giả Ngụy Văn Hào, một trợ lý đạo diễn từng làm việc ở TVB, đã dùng ngòi bút tố cáo sự thối nát trong nội bộ đài truyền hình danh tiếng.

Theo lời Viên Dĩ Tình, các đài truyền hình lớn mà cụ thể là TVB có môi trường làm việc không lành mạnh, luôn im lặng “mắt nhắm mắt mở” bỏ qua hành vi của những kẻ tấn công tình dục vì vai vế đặc biệt. "Chữ sạch không tồn tại ở TVB. Tôi quả thật được mở rộng tầm mắt”, Viên Dĩ Tình cho hay.