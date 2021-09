Tặng 5.000 phần quà Trung thu cho trẻ em mắc Covid-19

Với mong muốn mang lại niềm vui và nụ cười trẻ thơ, chương trình "Trung thu Cho Em 2021" trao tận tay các em nhỏ là F0 những món quà ý nghĩa.

Theo đó, sự kiện này nhằm hưởng ứng chương trình "Triệu túi an sinh" do Trung ương Đoàn phát động tại các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 để phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện chỉ đạo của thường trực Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam về việc chăm lo tết trung thu cho thiếu niên, nhi đồng chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi Covid-19; chung sức với Cục Trẻ em - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống Covid-19 cho trẻ em và bảo đảm an toàn cho trẻ em trong đại dịch.

Chương trình do Trung tâm Công tác Xã hội Thanh thiếu niên Việt Nam, Hội Thầy Thuốc Trẻ Việt Nam, Ban Dân vận thành ủy thành phố Hồ Chí Minh cùng sự đồng hành của Câu lạc bộ Công tác Xã hội Chuyến Xe Yêu Thương, các doanh nghiệp, cá nhân phối hợp thực hiện.

Chương trình "Trung thu Cho Em 2021" mong muốn mang lại niềm vui và nụ cười cho trẻ em mắc Covid-19.

5.000 phần quà Trung thu được trao tận tay cho trẻ em mắc Covid-19 đang được điều trị tại các bệnh viện; trẻ em có cha hoặc mẹ hoặc cả hai đang là bệnh nhân Covid-19; trẻ em bị mất cha hoặc mẹ hoặc cả hai vì Covid-19; trẻ em đang phải tạm xa cha mẹ do dịch.

Mỗi phần quà gồm trái cây, bánh kẹo, sữa, đèn để các em đón Tết Trung thu trong điều kiện đầy đủ nhất có thể, hỗ trợ giải tỏa tâm lý và nâng cao đời sống tinh thần, bổ sung dinh dưỡng cho các em.

Đặc biệt, những phần quà này là sự chia sẻ, đồng hành và ngập tràn tình yêu thương của ban tổ chức chương trình với mong muốn các em nhỏ tin tưởng, vững tin vượt qua khó khăn, vượt qua đại dịch với phương châm không để trẻ em nào có nhu cầu, gặp khó khăn mà không được hỗ trợ kịp thời.

5.000 phần quà nhằm giúp các em nhỏ là F0 có mùa Trung thu ý nghĩa.

Ngay sau lễ khởi động chương trình vào sáng 8/9, Trung tâm Công tác Xã hội Thanh thiếu niên Việt Nam phối hợp với Ban dân vận và Thành Đoàn thành phố Thủ Đức, Đoàn cơ sở Báo Thanh Niên tổ chức trao tặng 500 phần quà Trung thu cho con em công nhân có hoàn cảnh khó khăn do Covid-19 tại các khu nhà trọ ở thành phố Thủ Đức.

Chia sẻ tại chương trình, anh Nguyễn Thanh Hân, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội Thanh thiếu niên Việt Nam, cho biết trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 diễn ra trên địa bàn TP.HCM để lại nhiều đau thương cho cả xã hội, dịch bệnh đã tấn công mọi người ở mọi lứa tuổi, trong đó có trẻ em.

Cộng đồng đang nỗ lực đến mức cao nhất, nhưng những mất mát đau thương không tránh khỏi; số trẻ em phải cách ly tại gia đình hoặc ở các địa bàn phải giãn cách xã hội và các cơ sở cách ly tập trung tiếp tục tăng lên, trong đó nhiều em nhỏ phải xa cha mẹ, gia đình, rơi vào hoàn cảnh khó khăn hoặc đáng tiếc hơn là mất đi đấng sinh thành trong đớn đau.

Bên cạnh các nguy cơ lây nhiễm bệnh và phải tự lập trong cuộc sống hàng ngày, các em còn có nguy cơ cao bị sang chấn, khủng hoảng tâm lý và xâm hại.

Phương châm của chương trình là không để trẻ em nào có nhu cầu, gặp khó khăn mà không được hỗ trợ kịp thời.

“Với mong muốn mang lại niềm vui và nụ cười của trẻ em, những món quà ý nghĩa để các em đón Tết Trung thu trong điều kiện đầy đủ nhất có thể, các em vẫn có thể rước đèn, phá cỗ; ký ức tuổi thơ vẫn tràn ngập hình ảnh về chiếc lồng đèn ông sao, về sự tích cây đa, về chú cuội, chị Hằng. Qua đó góp phần giải tỏa tâm lý, nâng cao đời sống tinh thần, bổ sung dinh dưỡng cho các em để các em luôn vững tin vượt qua khó khăn của đại dịch”, anh nói.

Từ nay đến Tết Trung thu, BTC chương trình sẽ lần lượt trao tặng đủ 5.000 phần quà trung thu đầy yêu thương và trách nhiệm cho các em theo tiêu chí của chương trình, để vầng trăng rằm vẫn luôn tươi đẹp trong tâm hồn của các em, để ước mơ của các em vẫn được nuôi dưỡng trong bất cứ hoàn cảnh nào.