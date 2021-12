Tân trang nhà cửa cuối năm với quạt trần

Dịp cuối năm, nhu cầu tân trang nhà cửa thường tăng cao. Trong đó, nhiều người lựa chọn những chiếc quạt trần sang trọng và hiện đại để tô điểm cho mái ấm.

Những năm gần đây, quạt trần không chỉ là vật dụng làm mát mà còn trở thành nội thất trang trí được yêu thích nhờ thiết kế tinh xảo, hiện đại và kiểu dáng đa dạng.

Đáp ứng tiêu chí công năng và thẩm mỹ

Trước kia, các gia đình thường dùng đèn chùm để trang trí nhà cửa. Tuy vậy, đèn chùm ít khi được dùng tới bởi thiết kế cầu kỳ, mang tính hình thức là chủ yếu. Khi phong cách thiết kế đề cao sự tiện nghi lên ngôi, quạt trần trở thành sản phẩm nội thất mới đáp ứng tiêu chí về công năng và thẩm mỹ, tạo điểm nhấn cho nhà cửa.

Các mẫu quạt trần hiện nay, ví như quạt trần Panasonic, có thiết kế tinh tế, màu sắc đa dạng, phù hợp với nhiều phong cách kiến trúc. Nhiều mẫu quạt hiện đại còn được tích hợp đèn LED để chiếu sáng. Sự tiện nghi của quạt trần hiện đại đáp ứng được nhu cầu sử dụng lẫn trang trí của nhiều chủ nhà.

Quạt trần tạo điểm nhấn cho không gian sống.

Quạt trần Panasonic sang trọng, hiện đại

Với bảng màu đa dạng như trắng, đen, bạc, vàng ánh kim cùng thiết kế hài hòa với nhiều phong cách nội thất, quạt trần Panasonic là sự lựa chọn lý tưởng để tạo điểm nhấn cho nhà ở. Nhiều mẫu quạt được tích hợp đèn LED giúp tối ưu công năng sử dụng của thiết bị.

Với những ngôi nhà phố chỉ có một mặt thoáng, đèn LED quạt trần Panasonic có nhiều mức ánh sáng và cấp độ màu sắc, giúp căn nhà luôn thoáng mát và sáng sủa, mang lại sự tiện nghi trong sinh hoạt.

Quạt trần Panasonic được trang bị đèn LED, cho không gian vừa thoáng mát vừa sáng sủa.

Quạt trần Panasonic còn mang đến trải nghiệm tốt với công nghệ tạo gió tự nhiên 1/f Yuragi độc quyền. Không gây nhức đầu, mệt mỏi khi dùng quạt thời gian dài, công nghệ Nhật Bản này đem đến làn gió mát mẻ như gió thiên nhiên, giúp các thành viên trong gia đình luôn cảm thấy thoải mái, dễ chịu.

Từ nỗi lo trần thấp không lắp được quạt của nhiều người dùng, hãng thiết kế ra các mẫu quạt trần có chiều dài ty quạt linh hoạt, phù hợp những căn hộ có chiều cao trần từ 2,5 m. Ngoài ra, ba cấp độ an toàn (khóa cánh, dây nối và công tắc an toàn) của quạt cũng giúp người dùng an tâm khi sử dụng.

Quạt trần phù hợp cả nhà phố và chung cư.

Bên cạnh đó, quạt trần Panasonic còn được tích hợp nhiều công nghệ hiện đại như Econavi tự điều chỉnh lưu lượng gió theo nhiệt độ phòng, nhằm tạo ra nhiệt độ thoải mái nhất cho người sử dụng; công nghệ DC tiết kiệm điện năng, chế độ gió theo nhịp sinh học lúc ngủ… Với thiết kế sang trọng, hiện đại, quạt trần Panasonic là lựa chọn phù hợp để các gia đình trang hoàng nhà cửa, đón “luồng gió” chào năm mới.