Tân Tạo giảm lãi 21% sau soát xét

Đơn vị kiểm toán tiếp tục lưu ý đến việc ghi nhận doanh thu tại các khu công nghiệp cũng như khoản phải thu tại dự án Nhiệt điện Kiên Lương.

Trên báo cáo tài chính soát xét bán niên, Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA) ghi nhận lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt gần 75 tỷ đồng , giảm hơn 21% so với báo cáo tự lập.

Nguyên nhân do chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh 59%, tức từ 28 tỷ lên 45 tỷ đồng . Ngoài ra, công ty còn phát sinh khoản lỗ hơn 5 tỷ đồng trong công ty liên doanh, liên kết không được đề cập ở báo cáo tự lập.

So với cùng kỳ, doanh thu thuần của công ty được điều hành bởi cựu Đại biểu quốc hội Đặng Thị Hoàng Yến tăng 21% lên gần 322 tỷ đồng . Tuy nhiên do chi phí trong kỳ tăng mạnh, lãi ròng của công ty chỉ nhích nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái với gần 75 tỷ đồng .

Chỉ tiêu (tỷ đồng) Sau soát xét Trước soát xét Cùng kỳ 6T/2020 Doanh thu thuần 322 321 267 Giá vốn 168 174 150 Lợi nhuận gộp 154 147 117 Lãi ròng 74,6 95 73,6

Cũng trên báo cáo này, đơn vị kiểm toán tiếp tục nhấn mạnh việc nộp tiền thuê đất tại khu công nghiệp Tân Tạo mở rộng cũng như liên quan đến khoản đầu tư tại dự án Nhiệt điện Kiên Lương.

Cụ thể, tập đoàn ghi nhận 100% doanh thu toàn bộ thời gian cho thuê lại trên phần đất đã phát triển cơ sở hạ tầng tại khu công nghiệp Tân Tạo – khu mở rộng với tổng diện tích 926.047 m2 và khu công nghiệp Tân Đức trên tổng diện tích 1,68 triệu m2.

Doanh nghiệp có nghĩa vụ nộp tiền thuê đất Nhà nước một lần cho toàn bộ thời gian thuê tương ứng với phần diện tích đã được cho thuê lại theo đơn giá trả tiền thuê đất một lần, số tiền này có thể khác với số tiền doanh nghiệp đã trích trước ( 21 tỷ đồng ). Hiện chưa có văn bản hướng dẫn và ban lãnh đạo vẫn trong quá trình làm việc với cơ quan Nhà nước.

Kiểm toán cũng tiếp tục lưu ý khoản đầu tư vào Công ty Đầu tư và Phát triển Năng lượng Tân Tạo (TEDC) và Công ty Năng lượng Tân Tạo 2 (TEC2) với tổng giá trị 2.170 tỷ đồng . Ban giám đốc đang trong quá trình chờ các phê duyệt cần thiết từ cơ quan nhà nước cho việc khởi động dự án Nhiệt điện Kiên Lương.

Quy mô tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 13.364 tỷ đồng tại cuối kỳ báo cáo. Trong đó các khoản phải thu 4.018 tỷ đồng và hàng tồn kho 4.009 tỷ đồng , tiếp tục chiếm dụng vốn với tỷ trọng hơn 60% tổng tài sản. Điểm tích cực ở nguồn vốn là tổng nợ vay giảm mạnh 70% so với đầu năm về gần 178 tỷ đồng .

Trong năm 2021, công ty chuyên cho thuê khu công nghiệp và phát triển đô thị này đặt mục tiêu doanh thu hơn 910 tỷ đồng , trong đó từ cho thuê nhà đất khoảng 747 tỷ đồng , từ cung cấp dịch vụ 150 tỷ đồng . Chỉ tiêu lãi sau thuế khoảng 237 tỷ đồng , tăng hơn 31% so với năm ngoái.

Tân Tạo tiền thân là Công ty TNHH Hoàng Yến được thành lập năm 1993. Doanh nghiệp sau đó chuyển đổi loại hình thành công ty cổ phần và niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán TP.HCM vào cuối năm 2006. Cổ phiếu ITA vừa có phiên tăng trần lên 7.150 đồng/cổ phiếu.