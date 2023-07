Tận hưởng nhịp sống đêm tại 6 quán Speakeasy bar ở Đài Trung

Ruler: Ẩn nấp giữa một khu chung cư và cửa hàng bán tóc giả, Ruler Bar là địa chỉ khó tìm đối với người lần đầu ghé quán. Khách du lịch một mình sẽ cảm thấy thoải mái khi thưởng thức ly cocktail tại đây. Thực đơn được chia thành 2 phần, gồm “Rule not always right” với các loại rượu cổ điển như Martini, Negroni và “Ruler makes rules” tuân theo công thức kinh điển như Old fashioned và Mojito. Bạn đừng bỏ qua cơ hội thử ly cocktail được làm bằng OMAR - một loại rượu whisky mạch nha đơn từ Nam Đầu. Ảnh: Ruler Bar.