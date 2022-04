Tân Hoàng Minh nói sẽ tập trung giải quyết vấn đề trái phiếu

Tập đoàn này khẳng định đặc biệt ưu tiên cho các vấn đề liên quan đến khách hàng đầu tư trái phiếu để đảm bảo hoạt động kinh doanh diễn ra ổn định.

Liên quan đến vụ việc hàng loạt lãnh đạo bị bắt tạm giam, chiều 6/4, Tập đoàn Tân Hoàng Minh có thông tin về những sự việc xảy ra và các định hướng ban đầu.

Doanh nghiệp cho biết đã nhanh chóng đưa ra các biện pháp, kế hoạch nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh diễn ra ổn định, đặc biệt ưu tiên các vấn đề liên quan đến khách hàng đầu tư trái phiếu.

Chủ tịch HĐTV Đỗ Anh Dũng cũng đã ủy quyền cho ông Đỗ Hoàng Minh - Phó tổng giám đốc Tân Hoàng Minh điều hành trong thời gian tới.

Theo đó, ông Minh sẽ thực hiện các công việc, quyền của chủ tịch kiêm tổng giám đốc tập đoàn theo đúng quy định pháp luật và điều lệ của công ty; điều hành hoạt động tại các công ty trực thuộc tập đoàn. Ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày 5/4.

Tân Hoàng Minh khẳng định sẽ nỗ lực tối đa để ổn định mọi hoạt động kinh doanh, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng cũng như các đối tác đang có giao dịch, hợp tác.

"Hiện nay, vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra, chưa có kết luận cuối cùng, Tập đoàn Tân Hoàng Minh đang tích cực phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan. Khi có thông tin cụ thể sẽ cập nhật đầy đủ, kịp thời về sự việc này", doanh nghiệp thông tin.

Trước đó vào tối ngày 5/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tân Hoàng Minh và các bị can có liên quan.

Cơ quan này xác định các cá nhân trên đã có dấu hiệu gian dối, sử dụng 3 công ty thành viên gồm Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil, Công ty CP Cung điện Mùa Đông và các công ty liên quan, phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật.