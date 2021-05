Tận dụng công nghệ để chống dịch tại nhiều địa phương

Khi dịch Covid-19 xuất hiện trở lại, công tác tuyên truyền về phòng chống dịch được triển khai mạnh trên các phương tiện báo chí, tin nhắn, mạng xã hội, đặc biệt là nền tảng Zalo.

Với hơn 64 triệu người dùng thường xuyên, Zalo dần trở thành kênh truyền thông hiệu quả được nhiều bộ ngành và tỉnh, thành phố chọn để truyền tải kịp thời những thông tin nhanh chóng, chính xác về Covid-19 đến người dân.

Nhận tin nóng, họp trực tuyến, khai báo y tế... qua Zalo

Tính đến ngày 7/5, hàng trăm triệu tin nhắn đã được gửi đến người dân thông qua tài khoản Zalo chính thức của Bộ Y tế và hàng chục tỉnh, thành phố như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, An Giang, Hà Giang, Gia Lai, Bình Thuận, Bắc Giang, Lạng Sơn, Sóc Trăng, Bình Dương… để cập nhật tình hình dịch bệnh, khuyến cáo hay các quy định mới về phòng chống dịch.

"Gia đình, bạn bè tôi đều follow (quan tâm) trang Zalo của Bộ Y tế để nhận tin về Covid-19. Tôi đánh giá cao sự tích cực, nhanh chóng của Bộ trong công tác truyền thông, vừa giúp người dân có kiến thức phòng chống dịch, vừa hạn chế tin giả gây hoang mang trong dư luận", chị Liên Hương - nhân viên văn phòng TP.HCM - cho biết.

Để nhận tin, người dân cần tìm kiếm trang Zalo của quận/tỉnh/thành phố mình đang sinh sống và nhấn “Quan tâm”.

Không dừng lại ở đó, Zalo còn là kênh tương tác hiệu quả khi tiếp nhận kịp thời những phản ánh của người dân, góp phần ngăn chặn dịch bệnh bùng phát. Đơn cử, tại An Giang (địa phương có đường biên giới dài gần 100 km với Campuchia), để tránh tình trạng nhập cư trái phép làm tăng khả năng lây lan dịch Covid-19, công an tỉnh đã công bố số Zalo (0962297777) để tiếp nhận các thông tin phản ánh của người dân, doanh nghiệp và tổ chức về việc phát hiện nhập cảnh trái phép.

Nhiều tỉnh thành đẩy mạnh, xây dựng các bản tin về dịch Covid-19 và cập nhật hàng giờ gửi đến người dân trên địa bàn.

Tại Hà Nam, 100% cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng công an tỉnh đã thực hiện việc khai báo y tế điện tử do công an tỉnh cung cấp thông qua mô hình Zalo “Công an tỉnh Hà Nam”. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh để người dân biết và cùng đồng hành trong việc khai báo điện tử.

Theo công an tỉnh Hà Nam, việc triển khai mô hình Zalo “Công an tỉnh Hà Nam” nhằm thực hiện hiệu quả công tác truy vết, phát hiện kịp thời những trường hợp có nguy cơ mắc, nhiễm bệnh, đồng thời góp phần chung tay phòng chống, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, nhiều tỉnh, thành phố đã đề xuất chuyển các cuộc họp trực tiếp sang hình thức họp online trên nền tảng Zalo. Trước đó, trong dịp lễ 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, Bộ Y tế phát động chiến dịch thay khung ảnh đại diện (frame avatar) trên Zalo nhằm kêu gọi người dân tuân thủ khuyến cáo phòng dịch, đồng lòng giữ vững thành quả đang có. Sau một ngày phát động, chiến dịch thu được gần 1 triệu lượt thay khung ảnh đại diện trên Zalo.

Khai báo y tế nhanh bằng Zalo

Đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4 được đánh giá phức tạp khi ghi nhận nhiều ca nhiễm trong cộng đồng tại các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Thái Bình, Bắc Ninh… Trước tình hình này, Bộ Y tế khuyến cáo người dân trong tỉnh cảnh giác, thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch theo quy định.

Người dân có thể chủ động khai báo y tế tại nhà qua trang Zalo “Phòng chống Virus Corona”.

Bên cạnh đó, để chủ động phòng chống dịch, người dân có thể thực hiện khai báo y tế trực tiếp trên Zalo nhanh chóng, an toàn bằng cách quan tâm OA “Phòng chống Virus Corona", chọn “Khai báo y tế” được tích hợp sẵn và hoàn thành tờ khai. Đối với các địa điểm yêu cầu quét mã QR để khai báo, người dân vào ứng dụng Zalo và chọn biểu tượng mã QR góc trên bên phải, sau đó hoàn thành tờ khai theo yêu cầu.

Với các địa điểm yêu cầu quét mã QR để khai báo, người dân vào Zalo và chọn biểu tượng mã QR để quét, sau đó hoàn thành tờ khai.

Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, mỗi người dân bình tĩnh, nâng cao nhận thức bản thân và thực hiện theo khuyến cáo phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế là đã góp phần bảo vệ chính gia đình và người thân của mình.