Tấn công phụ nữ trên đường, nam thanh niên bị khởi tố tội giết người

Trần Lê Huy đã gây ra khoảng 10 vụ dùng hung khí như đèn tuýp, gậy sắt, dao, tấn công người đi đường là phụ nữ, trẻ em gái trên địa bàn TP Hà Nội.

Ngày 22/11, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Lê Huy (SN 1991, thường trú tại Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội; nơi ở hiện nay: Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội) về tội giết người.

Huy là người đã gây ra khoảng 10 vụ dùng hung khí như đèn tuýp, gậy sắt, dao... tấn công người đi đường là phụ nữ, trẻ em gái trên địa bàn TP Hà Nội. Đặc biệt, Huy thường “nhắm” đến các nữ sinh ăn mặc thời trang, giàu có. Tại cơ quan chức năng, Huy khai nhận từng có 2 tiền án.

Sau khi ra tù, Huy có đặt vấn đề tình cảm với một số phụ nữ, nhưng không được ai đồng ý. Từ đó, anh ta tỏ ra hận thù với những phụ nữ, nhất là người có điều kiện kinh tế và nảy sinh ý định sử dụng hung khí là gạch, gậy gỗ, bóng đèn tuýp, dao nhọn tấn công những người phụ nữ gặp trên đường.

Khoảng 13h ngày 3/11, Huy cầm thanh gỗ vụt vào đầu chị N.H.L. (đang là sinh viên năm thứ 3) ở vỉa hè ngã tư Hàng Bài - Đinh Tiên Hoàng, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, khiến nạn nhân bị đa chấn thương vùng mắt. Sau đó, Huy điều khiển xe đi đến phố Thái Phiên, dùng dao cứa vào phần cổ sau gáy chị Nguyễn Thị Y., SN 2001, là nữ sinh, gây thương tích.

Khoảng 16h cùng ngày, Huy dùng thanh gỗ, gắn dao nhọn, vụt vào đầu chị H., SN 1977, gây thương tích, tại ngõ 165 Phúc Tân, Hoàn Kiếm. Đến 16h15 cùng ngày, Huy cầm gậy gỗ gắn dao nhọn, đâm vào mặt người phụ nữ, trên phố Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm.

Trước đó, vào khoảng 21h30 ngày 2/11, hai nữ sinh lớp 9 trên đường từ lớp học thêm về nhà bằng xe đạp, thì bị Huy điều khiển xe máy màu đen - đỏ bám theo. Đến cạnh trường THPT Vạn Xuân (phường Bồ Đề, quận Long Biên), Huy vượt lên bên phải và dùng tay trái cầm bóng tuýp thủy tinh vụt vào mặt cháu L., SN 2008 làm cháu bị gãy sống mũi, ngã ra đường. Sau đó, anh ta bỏ chạy về phía đê Long Biên, còn nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu, may mắn không nguy hiểm đến tính mạng.

Vào tháng 10, Huy cũng đã gây ra hàng loạt vụ cố ý gây thương tích. Cụ thể, khoảng 10h ngày 25/10, Huy cầm gạch đập vào người phụ nữ tại đối diện 39A Thái Phiên, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng. Đến khoảng 16h ngày 27/10, Huy cầm viên gạch đập vào đầu một phụ nữ trước số nhà 15 Ngô Quyền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm.

Sau khi nghi phạm gây ra các vụ tấn công phụ nữ, Công an quận Long Biên, Hoàn Kiếm và Hai Bà Trưng đã tập trung truy xét, bắt giữ khi người này đang tiếp tục chuẩn bị thực hiện hành vi phạm tội.

Theo Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, ban đầu cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự Trần Lê Huy để điều tra hành vi cố ý gây thương tích. Quá trình điều tra, các cơ quan tố tụng xác định, hành vi của Huy là phạm tội giết người vì sử dụng hung khí nguy hiểm, tấn công bị hại đến cùng, tấn công vào những vị trí nguy hiểm nhằm tước đoạt tính mạng của bị hại.

Các nạn nhân may mắn thoát chết do đường phố đông người hoặc do vội vàng, lực tấn công của đối tượng bị giảm. Chính vì vậy, cơ quan điều tra đã khởi tố Trần Lê Huy tội giết người.

Bước đầu, cơ quan công an chưa phát hiện Huy có biểu hiện tâm thần và các triệu chứng bệnh lý khác.