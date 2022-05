Tân binh sinh năm 1999 của màn ảnh Hàn

Bae Hyun Sung sinh năm 1999 là tân binh của màn ảnh Hàn Quốc. Trước Our Blues, anh đóng vai phụ trong nhiều bộ phim như Hospital Playlist, What's Wrong with Secretary Kim, Extraordinary You. Tuy nhiên, năng lực diễn xuất của Bae Hyun Sung chỉ thực sự được khẳng định với vai lớp phó Jung Hyun. Ảnh: @Baehyunsung.