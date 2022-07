Tân binh đắt kỷ lục của Liverpool lại gây thất vọng

Nhiều CĐV bênh vực Nunez bởi một hậu vệ áo trắng can thiệp khiến bóng đổi hướng trước khi Nunez vung chân dứt điểm. Xét về tổng thể, màn trình diễn trong hiệp hai của cựu cầu thủ Benfica vẫn dưới mức kỳ vọng. Ngoài tình huống đá vào không khí, Nunez còn bị chế nhạo bởi một pha ban bật với biển quảng cáo do không hiểu ý đồng đội. Nhiều người hâm mộ còn so sánh Nunez với bản hợp đồng hớ Andy Carroll.