Tâm tư của Brad Pitt giữa cáo buộc bạo hành Angelina Jolie

Brad Pitt mong các con không bị ảnh hưởng tâm lý từ ồn ào của cha mẹ. Trước cáo buộc bạo hành vợ cũ, anh tỏ ra bình thản.

Ngày 23/8, nguồn tin của People cho biết Brad Pitt hy vọng các con Maddox, Pax Thiên, Zahara, Shiloh và cặp song sinh Vivienne - Knox đều cảm thấy ổn giữa cuộc chiến pháp lý của cha mẹ.

"Ly hôn là quyết định đáng buồn trong nhiều năm đối với Brad. Từ ngày Angelina đệ đơn, Brad đã cố tập trung vào việc vun đắp tình cảm với các con. Chuyện này không dễ dàng vì có những thời điểm anh ấy không thể gặp bọn trẻ", nguồn tin viết.

Sao phim Once Upon a Time... In Hollywood cảm thấy buồn và nhớ vì không thể ở cạnh con nhiều hơn. Dẫu vậy, cuộc sống của anh vẫn có những điều tốt đẹp khác đang diễn ra. Do đó, Pitt giữ thái độ tích cực, lạc quan. Anh tin mình sẽ lại gắn bó với đám trẻ.

Angelina Jolie đang kiện Brad Pitt tội bạo hành. Ảnh: People.

The Things cho biết trong thời gian gần đây, Pitt tận dụng mọi thời gian rảnh để ở cạnh con. Ngày 14/7, nam diễn viên đáp chuyến bay đến Romeo (Italy) dự sinh nhật lần thứ 14 của cặp song sinh Knox - Vivienne. Anh mang theo chiếc guitar để biểu diễn trong tiệc mừng.

Mặc dù nhẹ nhõm khi được chồng cũ thay mình chăm sóc con lúc bận, trong lòng Jolie vẫn tồn tại nỗi hậm hực với Pitt. Cô quyết định khơi lại vụ xô xát trên chuyến bay từ Pháp về Mỹ ngày 14/9/2016.

Theo People, minh tinh Maleficent chính là nguyên đơn ẩn danh khởi kiện Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vì không truy tố Brad Pitt tội hình sự trong vụ xô xát với cô trên chuyến bay năm ấy.

Trong hồ sơ, cô cung cấp bằng chứng bị Pitt bạo hành bằng hành động và lời nói. Jolie tố bị chồng cũ đe dọa, nắm vai, túm lấy đầu và rung lắc trong tình trạng mất bình tĩnh. Lần khác, minh tinh kể Pitt đã đổ bia lên đầu cô.

Bản in đen trắng những bức ảnh được cho là chụp thương tích của Jolie được báo Hollywood đăng tải. Đó là ảnh vết đỏ trên mu bàn tay và một bức khác về vết thương ở khuỷu tay.

Những ngày qua, Jolie tạm thời im lặng, chưa có động thái mới. Hôm 21/8, cô được nhìn thấy đi chơi công viên cùng Knox và thưởng thức ca nhạc với Vivienne ở Philadelphia. Trong khi đó, Pitt tới Hàn Quốc và Nhật Bản quảng bá phim mới Bullet Train.