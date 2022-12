Tâm thư của Messi tạo cơn sốt trên mạng xã hội

"Đã bao nhiêu lần tôi mơ về chức vô địch World Cup, đã bao lần thất bại nhưng tôi vẫn không gục ngã. Chiến thắng hôm nay thật khó tin. Cảm ơn gia đình, người hâm mộ và những ai tin tưởng tuyển Argentina", Lionel Messi gửi tâm thư trên trang cá nhân.

"Một lần nữa, người Argentina lại chứng minh rằng chỉ cần sát cánh và đoàn kết cùng nhau, chúng tôi có thể chinh phục mọi đỉnh cao. Thành công hôm nay là của cả tập thể, nó vượt lên trên mọi cá nhân. Sức mạnh được tạo ra bởi toàn thể người dân Argentina, những người có chung một giấc mơ. Chúng ta đã làm được. Tiến lên, Argentina. Chết tiệt! Tôi không thể chờ lâu hơn để trở lại quê hương", siêu sao sinh năm 1987 nhấn mạnh.

Bài đăng của Messi mới chỉ xuất hiện trong khoảng ba tiếng đồng hồ nhưng thu hút hơn 23,3 triệu lượt tương tác. Ở phía dưới, nhiều đồng đội như Julian Alvarez, Rodrigo De Paul và cả những người bạn như Gerard Deulofeu, Ezequiel Lavezzi cũng bày tỏ sự đồng tình với Messi.

Trên trang cá nhân, Neymar đăng hình Messi bên cúp vàng thế giới kèm lời nhắn: "Chúc mừng, người anh em".

Trước đó, Messi cùng đồng đội đã được chủ nhà Qatar tổ chức lễ rước cúp ngay sau trận chung kết. Tuyển Argentina sẽ nghỉ ngơi trong thời gian ngắn, để rồi trở lại quê nhà và tiếp tục bữa tiệc mừng chức vô địch thế giới đầu tiên sau 36 năm chờ đợi.

Sau thành công tại World Cup 2022, Messi tuyên bố sẽ tiếp tục khoác áo Argentina với tư cách của nhà vô địch thế giới. Về phía HLV Lionel Scaloni, ông hứa sẽ dành chiếc áo số 10 của "Albicelestes" cho Messi, chỉ cần cầu thủ này mở lời.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019