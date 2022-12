Tấm thẻ đỏ không được nhìn thấy trong trận Argentina - Croatia

Phút 34 của trận bán kết một World Cup 2022, thủ môn Dominik Livakovic có tác động và Julian Alvarez ngã trong vùng cấm. Trọng tài Daniele Orsato cắt còi quyết đoán, chỉ tay vào chấm 11 m. Các cầu thủ Croatia tức giận và phản đối quyết định này.

Mateo Kovacic bị phạt thẻ vàng cảnh cáo trong khi các cầu thủ trên băng ghế dự bị của Croatia tiếp tục cuộc tranh cãi bên ngoài đường biên. Sau vụ lùm xùm, nền tảng dữ liệu chính thức của FIFA xác nhận trọng tài rút thẻ đỏ đối với Mario Mandzukic. Cựu tiền đạo Juventus buộc phải rời khu vực kỹ thuật.

Guardian cho hay Mandzukic bị đuổi sau hành động phản ứng thái quá. Theo Mirror, ống kính máy quay không thể bắt được khoảnh khắc này. Do đó, người xem truyền hình và rất nhiều CĐV trực tiếp theo dõi trên sân đều không nhận ra Mandzukic bị đuổi.

Mandzukic là một trong những người hùng giúp Croatia lọt vào chung kết World Cup 2018. Anh đã giã từ sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp vào tháng 8 năm ngoái. Sau khi treo giày, cựu cầu thủ 36 tuổi đảm nhận một vị trí trong thành phần ban huấn luyện của HLV Zlatko Dalic trên đất Qatar. Kinh nghiệm của Mandzukic giúp ích nhiều cho đội tuyển Croatia đang trong quá trình chuyển giao thế hệ.

Trở lại với tình huống Croatia bị thổi 11 m, cựu danh thủ Gary Neville khẳng định: "Đó không thể là một quả phạt đền". Ian Wright cùng chung nhận định: "Không thể phạt 11 m trong tình huống này được".

Lionel Messi thực hiện thành công quả phạt đền. Đây được coi là bước ngoặt mở ra chiến thắng cho Argentina trước Croatia. "Albiceleste" sau đó dễ đá hơn và ghi thêm 2 bàn do công của Julian Alvarez.

Sau khi đánh bại Croatia, Argentina có lần thứ 5 liên tiếp giành chiến thắng ở bán kết World Cup. Argentina sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu Pháp - Morocco vào lúc 22h ngày 18/12. Trong khi đó, đại diện châu Âu sẽ bước vào trận tranh hạng ba diễn ra lúc 22h ngày 17/12.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi.