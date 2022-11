Tám thành phố văn học dành cho người yêu sách toàn cầu

Từ lâu, Mexico City đã được coi là một điểm đến truyền cảm hứng cho nhiều nhà văn trên khắp thế giới. Hiện tại, nhiều nhà văn địa phương như Guillermo Fadanelli và Valeria Luiselli cũng đã giành được nhiều giải thưởng và danh hiệu cho tiểu thuyết của họ. Khi tới đây, du khách có thể tới thăm hiệu sách Under The Volcano Books, nơi lưu trữ nhiều sách viết bằng tiếng Anh hay Thư viện Trung tâm của Đại học Tự trị Quốc gia Mexico, một trong những tòa nhà mang tính biểu tượng nhất trong thành phố và là nơi có một trong những bộ sưu tập sách lớn nhất ở Mexico. Ảnh: The Point Guy.