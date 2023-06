Tâm sự của nữ ca sĩ Trung Quốc mất chồng khi con chưa đầy 1 tuổi

Tất Hạ suy sụp sau khi chồng qua đời. Tuy nhiên, nữ ca sĩ phải vực dậy tinh thần để lo liệu cho tang lễ của Trương Hằng Viễn và chăm sóc con nhỏ.

Ngày 21/6, Sohu đưa tin Tất Hạ viết tâm thư chia sẻ về nỗi đau mất chồng là nam ca sĩ Trương Hằng Viễn. Cô cho biết đang trải qua bi thương cực độ, đặc biệt là ngày chôn cất Trương Hằng Viễn trùng với dịp Ngày của Cha. Điều này khiến Tất Hạ nhói lòng vì con trai phải chịu cảnh mồ côi cha khi chưa đầy một tuổi.

"Thật khó để diễn tả nỗi buồn sâu thẳm của tôi lúc này. Ngày cuối bước đi bên anh ấy, mưa giăng kín trời. Không còn chịu sự giày vò của bệnh tật, anh ngủ ngon nhé. Mong anh sẽ bảo vệ người mình thương yêu để họ luôn bình an, khỏe mạnh. Khi nhớ anh, em và con sẽ ngước nhìn sao trên trời. Và ngôi sao sáng nhất chính là anh. Cát bụi cuối cùng cũng về với cát bụi, người em yêu thương hãy an nghỉ", Tất Hạ trải lòng.

Cảnh vợ góa, con côi của gia đình Trương Hằng Viễn sau khi anh qua đời khiến công chúng thương xót. Ảnh: Sina.

Nữ ca sĩ chia sẻ nỗi đau mất chồng không gì bù đắp được. Tuy nhiên, Tất Hạ không thể đau buồn quá lâu. Cô cố gắng vực dậy tinh thần nhanh chóng nhất để lo liệu chu toàn cho tang lễ của chồng, chăm sóc con trai. Tất Hạ cho biết đã hứa với Trương Hằng Viễn sống tốt, nuôi dạy con thành tài.

Ngày 14/6, Trương Hằng Viễn qua đời ở tuổi 37. Nguồn tin thân cận cho biết nguyên nhân á quân The Voice of China mùa 2 mất là bị khối u ác tính. Đầu tháng 5, sức khỏe của nam ca sĩ sa sút nghiêm trọng, phải nằm viện điều trị nhưng cũng không thể kéo dài được thời gian sống. Tang lễ của Trương Hằng Viễn diễn ra vào ngày 18/6.

Việc Trương Hằng Viễn ra đi để lại gánh nặng chồng chất cho vợ anh. Họ kết hôn vào tháng 3/2022. 5 tháng sau, cả hai đón con trai đầu lòng chào đời. Trong thời gian Trương Hằng Viễn nằm viện, Tất Hạ vừa chăm chồng bị bệnh nặng, vừa chăm con mới sinh.

Trương Hằng Viễn sinh năm 1986. Năm 2013, anh tham gia The Voice of China mùa 2 giành ngôi á quân dưới sự dìu dắt của nam ca sĩ Uông Phong. Trương Hằng Viễn từng thể hiện ca khúc Đại náo thiên cung trong bộ phim điện ảnh cùng tên do Châu Nhuận Phát, Chân Tử Đan, Quách Phú Thành... đóng chính.

Vì mắc bệnh hiểm nghèo, Trương Hằng Viễn sớm phải dừng hoạt động trong showbiz để chạy chữa nên danh tiếng của anh sau cuộc thi không duy trì quá lâu. Vợ anh, Tất Hạ, là một ca sĩ nhạc rock.