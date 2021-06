Tám quyển sách về Thế chiến thứ nhất

2. At Night All Blood is Black (David Diop): Cuốn sách vừa giành giải Booker Quốc tế 2021 xoay quanh nhân vật binh sĩ Alfa Ndiaye, người lính Senegal chiến đấu cho Pháp trong Thế chiến thứ nhất. Anh trở nên điên loạn sau cái chết của người bạn thời thơ ấu ngay trước mắt và bắt đầu thể hiện cơn giận tàn bạo chống lại quân lính người Đức phía bên kia chiến tuyến. Ảnh: Amazon.