Tầm quan trọng của việc nhìn lại một năm đã qua

Những xu hướng công nghệ trong năm 2022. Danh sách các bộ phim có doanh thu cao nhất năm vừa qua. Những tên tuổi người trẻ có dấu ấn đặc biệt trong năm. Các bức ảnh nổi bật trong một năm đã qua.

Tháng 12 cuối năm là thời điểm các lĩnh vực, ngành nghề lần lượt điểm lại, công bố báo cáo, review nhìn lại những gì đã xảy ra trong 12 tháng.

Như một thông lệ, việc "nhìn lại một năm đã qua" là một truyền thống mà phương tiện truyền thông làm đều đặn mỗi khi năm cũ sắp sửa qua, năm mới chuẩn bị đến.

Điều này cũng dễ bắt gặp ở các ứng dụng có đông người sử dụng. Cuối năm, nền tảng khác nhau từ mạng xã hội, video, âm nhạc bắt đầu đưa ra một bản báo cáo cá nhân cho người dùng về lịch sử, thói quen, xu hướng tìm kiếm trong năm đó.

Theo Forbes, những bản báo cáo, review một năm nhìn lại này giúp người xem kết nối lại với những điều họ đã bỏ lỡ, đồng thời nhắc nhớ về tất cả những gì đã xảy ra trong 12 tháng qua.

Tính năng cá nhân hóa này thực chất là một phần trong chiến lược tiếp thị nội dung hiệu quả của các nền tảng. Bản review của các cá nhân thường chứa đầy những số liệu thống kê thú vị, đi kèm với hình ảnh, âm thành và được trình bày một cách hấp dẫn, trực quan.

Với tâm lý tò mò cộng với con người luôn có xu hướng thích hoài niệm, nhìn lại quá khứ, người dùng khó lòng từ chối việc xem lại mình đã làm gì trong 12 tháng đã qua.

Ở góc độ ngành, nghề, các danh sách tổng hợp giúp đưa ra cho người làm trong lĩnh vực đó một cái nhìn tổng quát, xu hướng, thành công hay thất bại trong một năm hoạt động, từ đó đưa ra dự báo hoặc giải pháp trong năm tới.

Ngoài review tổng hợp thành tựu nổi bật, cũng không thiếu các danh sách nói về những thứ bị xếp vào hạng dở tệ, gây tranh cãi hay bị coi là thất bại, "quả bom xịt".

Trong góc độ công việc lẫn đời sống tình cảm, tâm lý mỗi cá nhân, bản tổng kết hàng năm cũng là điều quan trọng.

The Psychology Today, bản đánh giá hàng năm giúp bạn nhìn lại "được - mất": những điều đã làm được hoặc còn chưa thực hiện xong. Nói cách khác, chức năng của nó vừa giống một lời khen ngợi cho thành quả của năm cũ lẫn nhắc nhở rằng còn nhiều thứ cần phải cải thiện.

Ngoài ra, việc "nhìn lại một năm đã qua" giúp cả cá nhân lẫn tập thể nhận thấy đâu là điều quan trọng.

Khi các phương tiện truyền thông tổng hợp danh sách những bộ phim hay nhất hay các sản phẩm công nghệ được ưa chuộng nhất trong năm, tất yếu không phải bộ phim hay sản phẩm nào cũng lọt vào top. Các tiêu chí tuyển chọn làm cho danh sách có giá trị hơn.

Với cá nhân từng người, khi làm đánh giá về chính mình trong một năm, bạn sẽ khó lòng tạo ra một báo cáo toàn diện về tất cả những gì đã xảy ra trong 365 ngày mà cần lựa chọn, sàng lọc, xác định điều gì nên tiếp nhận hoặc cần tránh.

Việc này giúp mỗi cá nhân nhận ra điều gì là quan trọng, thứ khiến mình ghi nhớ hay tự hào nhất hoặc điều gì bạn cho là mang lại giá trị lớn nhất để đạt được mục tiêu nghề nghiệp của mình.

Xây dựng kế hoạch cá nhân cho năm mới sẽ cần dựa vào phần "cột móng" này.

Theo Forbes, hầu hết nhà lãnh đạo doanh nghiệp tập trung vào tương lai nhiều hơn vào quá khứ. Với các ngành công nghiệp và nền kinh tế đang thay đổi nhanh chóng, các giám đốc điều hành tin rằng công việc của họ là nắm lấy sự đột phá và đổi mới, chuyển đổi tổ chức và khám phá những giới hạn mới chứ không phải duy trì hiện trạng.

Các chuyên gia quản lý khuyến khích những quan điểm như vậy, thường coi quá khứ là một trở ngại cho sự đổi mới. Đó là lý do mỗi cá nhân nên tự review, xem lại một năm đã qua của mình và nhìn nhận bản thân đã cải thiện như thế nào trong năm qua, đồng thời thừa nhận những gì chưa làm được.

Bằng cách suy nghĩ về những lý do khiến bạn không đạt được như mong muốn, bạn có thể lựa chọn quyết định xem có nên tiếp tục thực hiện lại vào năm mới hay để nó trôi qua.

