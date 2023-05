Tầm quan trọng của sức đề kháng trong phòng dịch Covid-19 cho trẻ

Bên cạnh tiêm vaccine, đeo khẩu trang, khử khuẩn, việc tăng đề kháng cho trẻ rất quan trọng, không chỉ giúp con phòng Covid-19 mà còn giảm nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm khác.

Theo nghiên cứu được đăng trên tạp chí Clinical Immunology hồi tháng 1, trẻ em có phản ứng miễn dịch ban đầu mạnh mẽ với Covid-19. Tuy nhiên, trẻ cũng dễ tái nhiễm.

Nhóm chuyên gia từ Viện Nghiên cứu Y khoa Garvan ở Sydney, Australia, giải thích hệ thống miễn dịch bẩm sinh của trẻ chủ yếu dựa vào bẩm sinh nên phản ứng nhanh, mạnh. Tuy nhiên, virus SARS-CoV-2 lại không đi vào các tế bào T, do đó, không tạo ra trí nhớ miễn dịch, dẫn đến trẻ dễ mắc Covid-19 trở lại.

Điều này cho thấy phụ huynh không thể chủ quan, cho rằng con mắc Covid-19 cũng chỉ có triệu chứng nhẹ. Nó đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiêm vaccine phù hợp và thường xuyên chú trọng xây dựng cho trẻ sức đề kháng tốt, đặc biệt khi số ca nhiễm nCoV tăng trở lại.

Sức đề kháng là yếu tố quan trọng giúp trẻ phòng tránh Covid-19 cùng nhiều bệnh tật khác. Ảnh: Dreamstime.

Sức đề kháng bảo vệ trẻ trước dịch bệnh

Theo Stanford Medicine, sức đề kháng, tức hệ miễn dịch, là hàng rào bảo vệ trẻ khỏi các yếu tố bên ngoài như virus, vi khuẩn, nấm, độc tố (hóa chất do vi khuẩn tạo ra)... Trẻ có sức đề kháng nhờ các cơ quan, tế bào, protein khác nhau cùng hoạt động trong cơ thể để phát hiện, phản ứng với virus, vi khuẩn xâm nhập.

Hệ thống miễn dịch gồm hai phần chính là bẩm sinh và thích ứng. Sức đề kháng bẩm sinh là hệ thống phản ứng nhanh ở trẻ. Nó được di truyền từ mẹ sang con và hoạt động từ khi trẻ chào đời.

Khi hệ thống này nhận ra virus, vi khuẩn xâm nhập, nó sẽ hành động ngay lập tức. Các tế bào của hệ thống miễn dịch bẩm sinh bao quanh, bao phủ “kẻ xâm lược”. Thực bào tiêu diệt chúng.

Theo nhóm chuyên gia từ Viện Nghiên cứu Y khoa Garvan, đây cũng là yếu tố giúp trẻ em chống chọi tốt khi mắc Covid-19.

Trong khi đó, hệ miễn dịch thích ứng, với sự trợ giúp từ hệ thống bẩm sinh, tạo ra các tế bào (kháng thể) để bảo vệ trẻ khỏi virus, vi khuẩn. Những kháng thể này được phát triển bởi các tế bào lympho B sau khi cơ thể tiếp xúc với tác nhân xâm nhập và ở lại trong cơ thể trẻ, giúp nhận diện virus, vi khuẩn cho lần sau.

Hệ miễn dịch của trẻ được cập nhật, thích ứng. Do đó, với sức đề kháng tốt, trẻ có thể được bảo vệ tốt hơn trước các loại virus, vi khuẩn liên tục xuất hiện, biến đổi qua thời gian.

Cụ thể, sức đề kháng tốt giúp bảo vệ trẻ bằng cách xây dựng hàng rào, ngăn chặn nguồn bệnh, kháng nguyên xâm nhập cơ thể. Trong trường hợp chúng vượt qua được hàng rào này, hệ miễn dịch sẽ sản sinh tế bào bạch cầu, protein để tấn công, tiêu diệt, ngăn chặn kháng nguyên phân chia.

Ngoài ra, khả năng đề kháng tốt còn giúp trẻ kìm hãm, ngăn mầm bệnh phát triển, gây ra các triệu chứng nặng. Ngược lại, nếu sức đề kháng kém, trẻ dễ mắc bệnh, triệu chứng nặng và kéo dài hơn.

4 yếu tố mấu chốt để tăng sức đề kháng cho trẻ

Trong quá trình trưởng thành, trẻ chuyển từ miễn dịch bẩm sinh sang miễn dịch thích ứng. Do đó, xây dựng cho trẻ sức đề kháng tốt là việc quan trọng, không chỉ giúp bảo vệ trẻ trước dịch Covid-19 mà còn các bệnh, đặc biệt bệnh truyền nhiễm, khác.

Các biện pháp tăng sức đề kháng cho trẻ thường nhắm vào 4 yếu tố, bao gồm dinh dưỡng, vận động, lối sống lành mạnh (ngủ đủ giấc, giữ vệ sinh…) và biện pháp tiêm chủng.

Dinh dưỡng là yếu tố rất được chú trọng. Trên CNN, tiến sĩ Mark Corkins, Chủ tịch Ủy ban Dinh dưỡng của Học viện Nhi khoa Mỹ, cho biết kẽm, vitamin B, C, A là một số vi chất dinh dưỡng giúp các tế bào miễn dịch chống lại nhiễm trùng, giúp trẻ tăng cường sức đề kháng.

Ông cho hay thực phẩm giàu kẽm bao gồm hàu, thịt đỏ, thịt gia cầm, các loại hạt và hải sản. Các loại thực phẩm như cá hồi, nội tạng, rau lá xanh và các sản phẩm từ sữa cung cấp nhiều vitamin A. Gần như tất cả nhóm thực phẩm đều chứa vitamin nhóm B nhưng với hàm lượng khác nhau. Trong khi đó, trái cây họ cam quýt, bông cải xanh, dâu tây, cà chua rất giàu vitamin C.

Dinh dưỡng là một trong những yếu tố ảnh hưởng lớn đến sức đề kháng của trẻ.

Bên cạnh đó, cho con uống sữa mỗi ngày là lựa chọn tốt. Sữa cung cấp cho trẻ kẽm, vitamin A, nhóm B - những chất cần thiết để hỗ trợ miễn dịch. Đặc biệt, loại sữa được sản xuất theo công thức nhắm tới tăng sức đề kháng càng cần thiết cho trẻ trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 tăng trở lại.

Thực tế, nhiều phụ huynh đã lựa chọn Nutifood GrowPLUS+ Sữa non với sự kết hợp giữa sữa non 24h từ Mỹ và các dưỡng chất như 2'-FL HMO, FOS giúp trẻ nhân đôi đề kháng, giảm bệnh vặt. Sữa này có công thức sữa non từ chuyên gia dinh dưỡng châu Âu, được nghiên cứu và phát triển bởi Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Nutifood Thụy Điển, phù hợp với đặc thù thể trạng trẻ em Việt Nam.

Bên cạnh dinh dưỡng, yếu tố vận động cũng quan trọng không kém. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, hoạt động thể chất có tác dụng tăng cường sức đề kháng. Việc cho con ra ngoài vận động khoảng một giờ mỗi ngày còn giúp trẻ giảm bớt căng thẳng, từ đó phát triển hệ miễn dịch tốt hơn.

Tạo dựng và duy trì lối sống lành mạnh cũng quan trọng không kém. Theo Healthshots, cha mẹ nên khuyến khích con thiết lập lịch sinh hoạt, nghỉ ngơi phù hợp. Tùy theo độ tuổi và nhu cầu cá nhân, mỗi trẻ có thể cần thời lượng giấc ngủ khác nhau nhưng thường rơi vào từ 8 đến 10 tiếng mỗi ngày.

Lối sống lành mạnh còn bao gồm thói quen giữ vệ sinh như rửa tay thường xuyên, đặc biệt trước khi ăn, che miệng khi ho, hắt hơi, hay việc tránh xa thực phẩm không lành mạnh, chất kích thích…

Yếu tố thứ tư là vaccine. Trong quá trình phát triển, giới khoa học nghiên cứu ra nhiều loại vaccine hỗ trợ trẻ phòng ngừa, chống lại các bệnh do virus, vi khuẩn gây ra. Việc được tiêm phòng đầy đủ, đúng lịch giúp trẻ có sức đề kháng tốt.

Với dịch Covid-19, trẻ cũng được khuyến khích tiêm đủ liều vaccine theo khuyến cáo. Đặc biệt, những trẻ thuộc nhóm nguy cơ (có bệnh nền, bệnh mạn tính, suy giảm miễn dịch…) càng cần tuân thủ các khuyến cáo về tiêm chủng.