Tầm quan trọng của công nghệ CT 3D trong việc tái tạo mũi hỏng

Từ năm 2020 đến nay, công nghệ chẩn đoán hình ảnh CT 3D góp phần tạo nên sự thành công của hàng nghìn ca tái tạo mũi hỏng tại AZ Nose.

CT 3D là công nghệ chẩn đoán hình ảnh kỹ thuật cao được ứng dụng trong y khoa, hỗ trợ bác sĩ quan sát rõ ràng, chi tiết cấu trúc và tổn thương bên trong các bộ phận của cơ thể.

Công nghệ này đang được AZ Nose ứng dụng trong nâng mũi thẩm mỹ, giúp bác sĩ chẩn đoán, đưa ra phương pháp khắc phục dáng mũi dễ dàng và chính xác hơn. Qua đó, khách hàng cũng có cái nhìn trực quan, chân thực nhất về chính cấu trúc và tình trạng mũi của mình.

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên chụp CT 3D tại AZ Nose.

Hiểu được cấu trúc mũi hiện tại của khách hàng

BS.CKI Nguyễn Hoàng Nam - Giám đốc chuyên môn Phòng khám AZ Nose - cho biết chụp CT 3D giúp khảo sát cấu trúc mũi của khách hàng, bao gồm tình trạng vách ngăn, xương mũi, da, xoang mũi, cuốn mũi... Đây là phương pháp giúp bác sĩ xác định được nguyên nhân mũi hỏng và đưa ra giải pháp phù hợp.

“Phần lớn mũi khách hàng bị lệch, vẹo sau nâng là do bác sĩ trước đó không xử lý được tình trạng lệch vách ngăn, xương bè và xương gồ mũi khiến phần sống bị lệch khỏi vị trí cố định ban đầu. Ngoài ra, phần sụn nhân tạo không được cố định chắc chắn, trụ mũi dựng không vững hoặc mũi bị va đập mạnh cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Do đó, việc hiểu về cấu trúc và tình trạng mũi thực tế của khách hàng giúp bác sĩ có thể đưa ra giải pháp khắc phục tối ưu nhất, đảm bảo hiệu quả thẩm mỹ cao”, bác sĩ Hoàng Nam cho biết.

Vách ngăn lệch trái sâu của một khách hàng trên hình chụp CT 3D.

Xác định được kỹ thuật và vật liệu nâng từng thực hiện

Chụp CT 3D hỗ trợ bác sĩ xác định được kỹ thuật và loại vật liệu nâng mà khách hàng từng thực hiện. Điều này giúp bác sĩ chủ động trong việc đưa ra kế hoạch, biện pháp tái tạo mũi hỏng một cách cụ thể, rõ ràng.

Điển hình, khi phân tích hình CT 3D của một khách hàng sửa mũi hỏng, BS.CKI Đinh Xuân Sơn Tùng cho biết: “Khách hàng này từng thực hiện phương pháp nâng mũi bọc sụn nhân tạo với vật liệu nâng là silicon. Da mũi bị mỏng ở phần giữa sống, phía trên bị vôi hóa và vách ngăn lệch trái, xiên phải. Bác sĩ sẽ tái tạo lại dáng mũi bằng phương pháp nâng mũi cấu trúc sụn tai, chỉnh vách ngăn, khắc phục tình trạng vôi hóa và bọc Megaderm để hạn chế mỏng da”.

Hình CT 3D của khách hàng có mũi bị hỏng phần giữa sống, phía trên bị vôi hóa và vách ngăn lệch trái, xiên phải.

Phát hiện những bệnh lý liên quan về mũi

“Một số khách hàng hay bị nghẹt mũi, thở khò khè không biết nguyên do lại đổ lỗi cho nâng mũi. Tuy nhiên, những tình trạng này có thể do bị viêm xoang, gai vách ngăn hoặc cuốn mũi bị sưng to. Đây là những bệnh lý liên quan về mũi có thể phát hiện được thông qua hình chụp CT 3D. Qua đó, có thể có phương án xử lý phù hợp trước, trong hoặc sau nâng tùy trường hợp”, BS.CKI Hoàng Nhung chia sẻ.

Chỉ nhìn bằng mắt thường sẽ không thể thấy được những vấn đề hiện có trong mũi. Do đó, việc chụp CT 3D trước khi tái tạo mũi hỏng rất quan trọng, giúp bác sĩ chẩn đoán và đưa ra phương pháp sửa mũi phù hợp nhất với tình trạng thực tế của khách hàng.

Chương trình “Tái tạo mũi hỏng mùa 5” của AZ Nose quay trở lại với 5 suất tài trợ 100% chi phí sửa lại mũi. Để trở thành một trong 5 khách hàng may mắn của mùa 5, độc giả đăng ký tại đây hoặc liên hệ qua hotline 0903167178 để được hướng dẫn chi tiết.