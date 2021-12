‘Tầm nhìn của chúng tôi là trở thành công ty IT tốt nhất miền Trung'

Trải qua 2 năm xây dựng và phát triển, KMS Đà Nẵng đã xây dựng nền tảng vững chắc, từng bước khẳng định vị thế, tạo tiền đề cho những bước tiến mạnh mẽ hơn trong tương lai.

Vẫn phong cách giản dị thường thấy, song sau hai năm, chiếc áo anh Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc KMS Đà Nẵng - mặc có thêm dòng chữ Đà Nẵng bên cạnh KMS. Hai năm đánh dấu hành trình anh khoác lên mình trọng trách quản lý chi nhánh đầu tiên của công ty ở miền Trung.

Hành trình ấy đưa vị giám đốc qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ hứng khởi, lo lắng, trăn trở đến tự hào. Chặng đường vừa qua cũng mang đến những trải nghiệm, góc nhìn mà nếu chỉ ở TP.HCM, anh sẽ không thể có được.

Ngay khi có quyết định thành lập KMS Đà Nẵng, khó khăn lớn nhất, theo nhận định của giám đốc KMS Đà Nẵng, xoay quanh việc tuyển dụng.

12 năm qua, KMS Technology định vị trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực dịch vụ - giải pháp - sản phẩm phần mềm với đội ngũ hơn 1.000 kỹ sư, với tệp khách hàng lớn ở Mỹ cũng như các nước châu Á - Thái Bình Dương, điều ít công ty công nghệ nào làm được.

Trong nhiều năm liền, công ty nhận các giải thưởng uy tín như Nơi làm việc tốt nhất châu Á, Top 10 doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam. Tuy vậy, khi đặt chân lên vùng đất mới, việc xây dựng thương hiệu cho KMS Đà Nẵng là một thách thức không nhỏ.

“Không ít ứng viên hoài nghi về công ty khi chưa có văn phòng hiện hữu tại Đà Nẵng, phỏng vấn theo hình thức online và nhân sự đều đang ở TP.HCM. Tuy vậy, tôi không xem đó là cản trở. Ngược lại, đó vừa là thử thách, vừa là cơ hội để tôi quyết tâm xây dựng một KMS Đà Nẵng lớn mạnh, trở thành cái tên đầu tiên mỗi khi nhắc đến các công ty công nghệ hàng đầu miền Trung”, anh Hiếu nhớ lại.

Khó khăn này chưa qua, khó khăn khác đã tới. KMS Đà Nẵng thành lập hơn một tháng cũng là thời điểm dịch Covid-19 lan đến Việt Nam. “Trước khi thành lập chi nhánh Đà Nẵng, chúng tôi đã dự đoán những tình huống có thể đối mặt, nhưng không ngờ thử thách lớn đến vậy”, Giám đốc KMS Đà Nẵng bộc bạch.

Áp lực đè nén trong khoảng nửa đầu năm 2020 khi khách hàng chính ở Mỹ chịu tác động mạnh bởi Covid-19, kéo tốc độ tăng trưởng kinh doanh chậm lại. Song song đó, việc giúp nhân sự mới nhanh chóng hòa nhập môi trường, văn hóa và kết nối với thành viên khác ở TP.HCM cũng mang đến thách thức không nhỏ.

Vừa ra khơi đã gặp bão lớn, vị “thuyền trưởng” tự nhủ phải vững vàng để chèo lái con tàu KMS Đà Nẵng, động viên mọi người cố gắng vượt qua cơn sóng này.

Bước sang năm 2021, tình hình kinh doanh của KMS Technology khởi sắc, tăng trưởng vượt kế hoạch đề ra trong tất cả thị trường, đạt 110% chỉ tiêu doanh thu sáu tháng đầu năm.

Tất cả nhờ vào sự thích ứng nhanh với thời cuộc, đặc biệt mở rộng định hướng kinh doanh sang lĩnh vực chăm sóc y tế (healthcare) cho thị trường Mỹ và ngân hàng - tài chính - bảo hiểm (BFSI) ở châu Á - Thái Bình Dương.

Trên đà tăng trưởng ấy, KMS Đà Nẵng phát triển không ngừng. Những chuyển đổi trong việc ứng dụng công nghệ vào giao tiếp và tương tác giúp công ty vận hành thuận lợi hơn, xây dựng mô hình làm việc phân tán - không khoảng cách trên toàn Việt Nam.

Tháng 8/2021, công ty đạt cột mốc 100 nhân sự đầu tiên, với đầy đủ đội ngũ nhân viên ở tất cả bộ phận.

Không dừng ở đó, KMS Đà Nẵng đạt thành công bước đầu trong việc thực hiện các dự án toàn cầu, không chỉ giới hạn ở các dự án dịch vụ phần mềm, mà còn tư vấn giải pháp và phát triển sản phẩm phục vụ hàng triệu người dùng ở đa quốc gia.

“Điều này mở ra nhiều cơ hội cho kỹ sư nâng cao năng lực chuyên môn và trau dồi kiến thức khi tham gia dự án ở nhiều lĩnh vực với công nghệ đa dạng", anh Lê Ngọc Phong, Quản lý kỹ thuật của KMS Đà Nẵng, chia sẻ.

“Với KMS Technology, con người là chỗ dựa quan trọng nhất. KMS Đà Nẵng là một thực thể thuộc hệ sinh thái của tập đoàn và chắc chắn không nằm ngoài kim chỉ nam đó”, giám đốc KMS Đà Nẵng nhấn mạnh.

Chính vì vậy, công ty luôn nỗ lực xây dựng môi trường kích thích sáng tạo, tiện nghi nhằm đem lại những trải nghiệm tốt cho nhân viên, giúp phát huy năng lực của họ. Trước những làn sóng dịch Covid-19, từ đầu năm 2020, đội ngũ lãnh đạo công ty nhanh chóng chuyển đổi cách thức vận hành, hướng đến thích nghi với tình hình và cải tiến môi trường làm việc sáng tạo, linh hoạt hơn.

Cụ thể, công ty xây dựng, vận hành thành công mô hình làm việc HWM (hybrid working model), kết hợp văn phòng truyền thống, văn phòng chia sẻ và văn phòng tại nhà. Nhờ đó, công ty nhanh chóng áp dụng phương thức làm việc tại nhà (WFH) 100% ở cả 2 văn phòng TP.HCM, Đà Nẵng khi có chỉ thị tăng mức độ giãn cách xã hội. Đồng thời, nhân viên được bổ sung công cụ đo đường truyền tại nhà, hỗ trợ Internet.

Nhân sự mới được phỏng vấn online, nhận máy móc tại nhà, chào đón trực tuyến. Các công cụ đảm bảo kết nối giữa tất cả thành viên đều đáp ứng đầy đủ. Loạt hoạt động gắn kết nội bộ tiếp tục duy trì, thông qua hình thức trực tuyến như rèn luyện thể chất, workshop giải trí, nâng cao sức khoẻ.

Văn hóa và con người tại KMS là hai điều ấn tượng nhất với chị Nguyễn Thị Linh Việt (nhân viên nhân sự, KMS Đà Nẵng) sau 2 năm gắn bó tại đây. Chị Linh Việt luôn cảm thấy may mắn khi được đồng hành, chứng kiến hành trình phát triển của KMS Đà Nẵng từ những ngày đầu thành lập. Từ đội nhóm nhỏ vài thành viên đến 120 người, công ty hiện có những người trẻ năng động, hòa đồng, sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau.

Có cùng nhận định, chị Chu Thị Hồng Vân (nhân viên hành chính, KMS Đà Nẵng) bộc bạch: “Các bạn KMSers cực kỳ thân thiện, gần như không có khoảng cách giữa người mới và cũ, quản lý hay nhân viên.Tôi thường nghe đồng nghiệp nói vui rằng - KMS is the best (KMS là nhất). Sau hai năm với đủ cung bậc cảm xúc, tôi càng cảm nhận sâu sắc điều đó”.

Đi cùng với KMS Đà Nẵng từ những ngày đầu, chị Nguyễn Thị Hồng Thuý (Quản lý dự án, KMS Đà Nẵng) cho hay điểm khác biệt nhất có thể nhận thấy ở KMS là sự quan tâm đến nhân viên. Chị đánh giá cao nỗ lực của công ty trong việc tạo điều kiện tối đa để từng nhân viên phát triển toàn diện mỗi ngày.

Thành quả thu được sau 2 năm tại KMS Đà Nẵng khiến anh Hiếu không khỏi tự hào khi xây dựng được đội ngũ quản lý nòng cốt. Đồng thời, công ty chiêu mộ thêm hàng trăm nhân sự giỏi, tạo tiền đề cho KMS Đà Nẵng tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm tiếp theo, với mục tiêu gấp đôi nhân sự năm 2022 và 400 thành viên năm 2023.

Văn hóa và môi trường cởi mở là động lực thúc đẩy nhân sự không ngừng trau dồi, cùng công ty tạo ra ngày càng nhiều giá trị cho cộng đồng. Đó cũng là một trong những định hướng then chốt mà KMS đặt ra từ ngày đầu thành lập.

Sau hai năm có mặt tại Đà Nẵng, KMS đang dần khẳng định được tên tuổi của mình, ngày càng tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho các bạn trẻ yêu thích công nghệ thông tin cũng như cộng đồng IT miền Trung.

Bên cạnh đó, KMS Đà Nẵng tiếp tục kế thừa và phát huy mạnh mẽ tinh thần “đóng góp cho cộng đồng" của tập đoàn. Ngoài việc hỗ trợ tổ chức Passerelles numériques Việt Nam thông qua các suất thực tập, học bổng, khóa đào tạo kỹ năng chuyên môn, công ty còn tham gia những dự án cộng đồng ý nghĩa khác. Trong đó, nổi bật là dự án “48in48” phối hợp với KMS tại Mỹ xây dựng 48 website cho những tổ chức phi lợi nhuận trong 48 giờ. Đặc biệt, trong mùa dịch vừa qua, công ty giúp đỡ các gia đình ảnh hưởng nặng bởi Covid-19 ở Hội An, hỗ trợ em nhỏ khó khăn ở Huế trở lại trường học.

Giám đốc KMS Đà Nẵng trăn trở xây dựng phần mềm hỗ trợ phát triển du lịch địa phương, bảo vệ môi trường, trồng cây dựa trên nền tảng công nghệ có sẵn. Những ấp ủ, nung nấu ấy ngày càng lớn mạnh và hứa hẹn được hiện thực hóa trong tương lai gần.

Với những giá trị đã và đang tạo ra, vị “thuyền trưởng” KMS Đà Nẵng tự tin công ty sẽ tiến nhanh và mạnh hơn trên hành trình chinh phục mục tiêu trở thành một trong các công ty IT tốt nhất thị trường miền Trung, không chỉ về quy mô, tầm cỡ mà còn ở khía cạnh môi trường làm việc, văn hóa và đóng góp cho cộng đồng.