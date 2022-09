Tạm ngưng quán karaoke có con lãnh đạo Bảo Lộc tổ chức ‘chơi’ ma túy

Havana Karaoke, nơi con trai một lãnh đạo Thành ủy thành phố Bảo Lộc tổ chức sử dụng ma túy cùng với nhiều người, vừa bị yêu cầu ngừng hoạt động 6 tháng.

Ngày 14/9, cơ quan chức năng thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết, Công an thành phố đã ban hành quyết định thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của Havana Karaoke (đường N4 khu Hàng Dừa, phường 1) vì đã có hành vi vi phạm về an ninh trật tự và bị xử phạt vi phạm hành chính 2 lần trở lên trong năm 2022.

Theo quyết định trên, ông Đặng Gia Quang (chủ quán Havana Karaoke) phải ngừng hoạt động cơ sở kinh doanh này trong thời gian 6 tháng.

Công an kiểm tra Havana Karaoke

Công an thành phố Bảo Lộc cũng đã có thông báo gửi các ngành chức năng có thẩm quyền cùng phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý; đồng thời, tiếp tục xem xét triển khai các biện pháp xử lý vi phạm hành chính đối với Havana Karaoke.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, vào 0h15 ngày 28/8, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy và Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Lâm Đồng) phối hợp Công an TP Bảo Lộc đột kích kiểm tra Havana Karaoke. Thời điểm đó, trong quán có 42 khách và nhân viên.

Qua kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng xác định có 32 người dương tính với ma túy, gồm 23 người khách và 9 nhân viên phục vụ tại quán. Bước đầu, cơ quan công an xác định 7 người trong phòng hát có hành vi tổ chức sử dụng ma túy.

Đến nay đã có 6 bị can bị khởi tố với tội danh Tổ chức sử dụng ma túy trong phòng hát, bao gồm Nguyễn Văn Ngọc Sơn, Nguyễn Hà Anh, Nguyễn Duy Đồng, Nguyễn Bảo Trung, Vũ Duy Hữu và Vũ Văn Chiến.

Vụ việc gây xôn xao dư luận ở Lâm Đồng vì liên quan đến con một lãnh đạo Thành ủy Bảo Lộc.