Tám nghị sĩ Mỹ tiếp cận hồ sơ mật tìm thấy ở nhà ông Biden - Trump

Gang of Eight - nhóm nhà lãnh đạo quốc hội có quyền truy cập an ninh cấp cao nhất - đã nhận được quyền tiếp cận các tài liệu mật tìm thấy trong nhà của ông Biden và ông Trump.

Lãnh đạo Quốc hội Mỹ đã nhận được quyền tiếp cận tài liệu mật tìm thấy trong nhà của ông Biden và ông Trump. Ảnh: Reuters. Cơ quan tình báo Mỹ đã cung cấp cho các nhà lãnh đạo Hạ viện và Thượng viện quyền truy cập vào bản sao của tài liệu mật được tìm thấy tại nhà Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump, New York Times dẫn tuyên bố của giới chức Mỹ hôm 11/4. Các tài liệu, bắt đầu được chuyển đến đến Điện Capitol vào tuần trước, đang được chia sẻ độc quyền với Gang of Eight. Nhóm này bao gồm lãnh đạo của cả hai viện và chủ tịch, các thành viên cấp cao của hai ủy ban tình báo quốc hội - những người nắm giữ quyền hạn an ninh cấp cao nhất trong Quốc hội Mỹ. Tuy nhiên, có thể sẽ mất vài tuần, thậm chí lâu hơn, trước khi các nhà lập pháp được cấp quyền tiếp cận toàn bộ tài liệu mà họ đang tìm kiếm, một số quan chức giấu tên cho biết. Đợt tài liệu đầu tiên chủ yếu bao gồm những hồ sơ ít nhạy cảm hơn, theo các quan chức. Họ lưu ý những tài liệu được phân loại cao nhất và có khả năng nhạy cảm nhất có thể sẽ được cung cấp sau. Tại thời điểm này, chỉ một nhóm nhỏ ở Điện Capitol có cơ hội xem tài liệu được cung cấp, vì chính quyền Mỹ bắt đầu chia sẻ tài liệu sau khi các nghị sĩ rời Washington để nghỉ Lễ Phục sinh, kéo dài 2 tuần. Các nhà lãnh đạo của Gang of Eight dự kiến ​​​xem xét tài liệu sau khi cả hai viện trở lại Điện Capitol vào tuần tới. Quyết định chia sẻ tài liệu được đưa ra sau sự thúc đẩy của lưỡng đảng, do Thượng nghị sĩ Mark Warner, thành viên Đảng Dân chủ bang Virginia và Marco Rubio, thành viên Đảng Cộng hòa Florida, dẫn đầu. Trong một phiên điều trần công khai vào tháng trước, họ đã nhiều lần ép các nhà lãnh đạo tình báo cấp cao cung cấp cho nhà lập pháp quyền truy cập vào các tài liệu. Bộ Tư pháp Mỹ từng phản đối việc chia sẻ các bản sao của tài liệu với Quốc hội. Một số người trong bộ lo lắng rằng nếu tài liệu bị rò rỉ, nó có thể ảnh hưởng đến bất kỳ vụ truy tố tiềm năng nào, đặc biệt nếu ông Trump tuyên bố một phần thông tin tình báo nhất định đã được giải mật.