Tạm giữ thêm 2 đăng kiểm viên ở tỉnh Hải Dương

Gia hạn tạm giữ giám đốc người nước ngoài nghi sát hại nữ kế toán

Công an tỉnh Bình Dương đang củng cố tài liệu, chứng cứ trước khi xem xét khởi tố vụ án, khởi tố bị can, nên vừa gia hạn thời gian tạm giữ nghi can sát hại nữ kế toán.