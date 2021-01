Tạm giữ thanh niên dùng chai bia đánh bảo vệ dân phố

Trong lúc lực lượng chức năng khuyên ngăn việc Cường gây mất an ninh trật tự, thanh niên này dùng chai bia gây thương tích cho một người làm nhiệm vụ.

Ngày 23/1, Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang, tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Cường (25 tuổi, ngụ phường Bình Khánh) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Nguyễn Thanh Cường. Ảnh: Tiến Tầm.

Tối 21/1, Cường nhậu say và gây mất an ninh trật tự tại ấp Bình Hòa 2, xã Mỹ Khánh, TP Long Xuyên. Một tổ công tác của công an xã đến hiện trường để khuyên Cường nhưng thanh niên này lớn tiếng mắng lực lượng làm nhiệm vụ.

Cường sau đó dùng chai bia đánh anh Huỳnh Phước Đạt (bảo vệ dân phố). Tổ công tác đã khống chế nghi can để đưa về công an xã làm việc.