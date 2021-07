Tạm giữ thanh niên cho vay lãi suất 360%/năm

Bằng hoạt động nhận cầm cố xe máy, điện thoại, sổ đỏ, Khiêm cho vay tiền với lãi suất 180-360%/năm.

Ngày 26/7, Công an huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Khiêm (21 tuổi) để điều tra về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Nguyễn Văn Khiêm. Ảnh: Công an Hà Nam.

Theo cơ quan công an, ngày 23/7, qua tin báo từ người dân, Đội cảnh sát hình sự Công an huyện Kim Bảng phối hợp với Công an xã Đại Cương bắt quả tang Khiêm thực hiện hành vi viết giấy nhận cầm cố xe máy của anh T.V.K.

Trong giấy tờ giao dịch, anh K. cầm cố chiếc xe để vay 10 triệu đồng, hẹn trả trong một tháng. Tuy nhiên, Khiêm cắt lãi ngay 3 triệu đồng, chỉ đưa cho khách vay 7 triệu. Trong một tháng, anh K. phải trả cho Khiêm tiền gốc và lãi là 100.000 đồng/ngày (tương đương lãi suất 360%/năm).

Mở rộng điều tra, cảnh sát xác định từ đầu tháng 4 đến nay, bằng hoạt động nhận cầm cố xe máy, điện thoại, sổ đỏ... Khiêm đã giao dịch với 7 người. Tổng số tiền cho vay là 147 triệu đồng với lãi suất tương đương 180-360%/năm.