Tạm giữ tài xế xe khách vượt ẩu làm 2 người chết

Sau khi xác minh, cơ quan chức năng quyết định tạm giữ hình sự tài xế Lê Văn Trung để điều tra vụ xe khách gây tai nạn làm 2 người tử vong, một người bị thương nặng.

Ngày 10/5, tin từ VKSND huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông, cho biết đã phê chuẩn lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với tài xế Lê Văn Trung (34 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng.

Tai nạn xảy ra khoảng 10h ngày 3/5, tại đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil, khiến 2 người tử vong, một người bị thương.

Thời điểm trên, xe khách giường nằm của nhà xe Hồng Anh do tài xế Trung điều khiển, chở 45 người chạy theo hướng tỉnh Đắk Lắk - TP.HCM. Do lấn làn, vượt ẩu, xe khách đã tông vào xe máy do ông Đ.V.V. (51 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột) điều khiển đang qua đường.

Sau đó, xe khách tông vào xe máy do ông Đ.V.N. điều khiển, chở theo bà Đ.T.V. đang lưu thông theo hướng ngược lại. Xe khách tiếp tục tông sập một phần ngôi nhà gỗ bên đường mới dừng lại.

Hậu quả, ông Đ.V.V. tử vong tại chỗ, ông Đ.V.N. tử vong tại bệnh viện và bà Đ.T.V. bị thương nặng.