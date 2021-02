Tạm giữ tài xế đập vỡ máy đo nồng độ cồn

Khi bị CSGT dừng xe, người đàn ông ở Bắc Giang không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn và đập vỡ thiết bị đo.

Ngày 19/2, Công an huyện Tân Yên (Bắc Giang) đang tạm giữ Nguyễn Văn Cường (53 tuổi, trú tại xã Cao Xá, huyện Tân Yên) để làm rõ về hành vi Hủy hoại tài sản.

Theo công an, trưa cùng ngày, Tổ CSGT của Công an huyện Tân Yên làm nhiệm vụ tại Km 4+600 tỉnh lộ 298, thuộc xã Cao Xá.

Đến khoảng 11h30, CSGT phát hiện Nguyễn Văn Cuờng không đội mũ bảo hiểm khi chạy xe máy biển số 98B1 nên đã ra hiệu lệnh dừng xe.

Nguyễn Văn Cường tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Bắc Giang.

Khi phát hiện Cuờng có biểu hiện sử dụng rượu, bia, CSGT yêu cầu người này kiểm tra nồng độ cồn. Tuy nhiên, anh ta không chấp hành, giật máy đo nồng độ cồn rồi đập xuống đất khiến thiết bị này vỡ thành nhiều mảnh.

Công an huyện Tân Yên đã tạm giữ nghi can đồng thời làm thủ tục bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang tiếp tục làm rõ vi phạm.