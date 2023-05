Tạm giữ tài xế container thông chốt, cố thủ trong cabin

Sau khi húc đẩy xe của các chiến sĩ CSGT, Tám đóng cửa cố thủ trong cabin, buộc lực lượng CSGT phải bật cửa tiến hành cưỡng chế Tám ra ngoài.

Ngày 17/5, Cơ quan CSĐT Công an quận Hải An, Hải Phòng, cho biết cơ quan này đã ra quyết định tạm giữ hình sự Mai Văn Tám (SN 1986, ở xã Nga An, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, vào tối 8/5, Tổ công tác của Đội CSGT số 2 Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP Hải Phòng thực hiện tuần tra kiểm soát giao thông theo kế hoạch trên tuyến đường Bùi Viện. Tại khu vực gần ngã ba Bùi Viện - Đồng Xá thuộc phường Thành Tô, quận Hải An, Tổ công tác ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra hành chính đối với ôtô đầu kéo mang BKS: 15C-162.34 kéo rơ-moóc BKS: 15R- 089.53.

Lực lượng CSGT khống chế đối tượng Mai Văn Tám (áo phông đỏ).

Tuy nhiên, người điều khiển phương tiện trên là Mai Văn Tám không chấp hành tín hiệu dừng xe để kiểm tra mà tiếp tục điều khiển xe vượt qua tổ công tác chạy về hướng cầu Rào.

Ngay lập tức, tổ công tác đã dùng xe máy chuyên dụng chặn đầu xe đầu kéo, yêu cầu tài xế dừng xe, nhưng Tám không dừng xe mà điều khiển phương tiện húc đẩy xe của các chiến sĩ CSGT.

Đồng thời Tám đóng cửa cố thủ trong ca-bin, buộc lực lượng CSGT phải bật cửa tiến hành cưỡng chế Tám ra ngoài.

Theo đại diện Đội CSGT số 2, hành vi của Tám rất nguy hiểm, nếu chiến sĩ CSGT không xử lý kịp, rất có thể bị chèn xe gây nguy hiểm.

CSGT đã bắt giữ Tám, lập biên bản vụ việc ban đầu, bàn giao nghi phạm, phương tiện cho Cơ quan CSĐT Công an quận Hải An xử lý theo quy định của pháp luật.

Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận Hải An đã ra quyết định tạm giữ hình sự Mai Văn Tám về hành vi Chống người thi hành công vụ, theo Điều 330 Bộ Luật hình sự 2015.