Tạm giữ nhóm xăm trổ đến đòi nợ ở An Giang

Không đòi được nợ, nhóm của Tài đập phá tài sản, lấy xe máy của gia đình nữ tiếp viên karaoke. Phát hiện sự việc, cảnh sát đã chặn bắt những người liên quan.

Tối 2/3, Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang tạm giữ hình sự Lê Văn Tài (36 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) cùng 6 nghi can khác để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, chị C. là tiếp viên tại một quán karaoke ở Bình Dương. Thông qua bạn trai, C. vay 30 triệu đồng của Tài và Đỗ Đình Hoàng (27 tuổi, quê Bắc Ninh).

Sau vài lần trả góp, chị C. mất khả năng chi trả vì tiền lãi quá lớn.

7 người liên quan bị Công an TP Long Xuyên tạm giữ. Ảnh: Tiến Tầm.

Sáng 2/3, Tài, Hoàng cùng 5 người khác đi ôtô từ Bình Dương đến TP Long Xuyên đòi nợ. Không lấy được tiền, nhóm này đập phá nhiều tài sản trong nhà chị C. và lấy xe máy trị giá trên 44 triệu đồng.

Nhận tin báo, Công an TP Long Xuyên cử lực lượng chặn đường bắt 7 người này.

Khám xét ôtô của họ, cảnh sát thu giữ nhiều hung khí cùng bình xịt hơi cay, roi điện…