Tạm giữ nhóm thanh niên nổ súng, chém lìa cổ tay đối thủ

Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên tạm giữ Hồ Tiểu Đông (SN 2004), Nguyễn Thành Công (SN 2002), Lê Khánh Duy, Nguyễn Quốc Huy (SN 2005) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, nhóm Hồ Tiểu Đông xảy ra mâu thuẫn với người tên Huy (ngụ thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh). Do vậy, sau khi nhậu xong, lúc 23h ngày 23/11, nhóm của Đông gồm: Đông, Công, Duy, Huy, Phạm Phú Khánh (SN 1995), Vũ Phước Thành (SN 2008), Nguyễn Văn Trọng (SN 2009, cùng trú tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) tìm Huy để đánh trả thù. Tuy nhiên, nhóm Đông không gặp được Huy, nên chạy máy nẹt pô, lạng lách trên Quốc lộ 22 B, đoạn qua khu phố 2, thị trấn Tân Biên.

Trên đường đi, nhóm Đông gây mâu thuẫn với anh Nguyễn Hoài Bảo (SN 2000, trú tại ấp 1, xã Mỏ Công, huyện Tân Biên). Cả nhóm cầm dao đuổi chém anh Bảo khiến nạn nhân bỏ chạy. Tiếp đó, nhóm Đông còn dùng súng rulo (loại bắn đạn cao su) bắn anh Bảo một phát nhưng không trúng.

Tang vật thu giữ.

Sau đó, nhóm Đông tiếp tục kéo nhau chạy về hướng xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên. Đến khu vực giáp ranh giữa thị trấn Tân Biên với xã Thạnh Tây, nhóm Đông va chạm giao thông với anh Trương Văn Đông (SN 2000) và 3 người bạn đi cùng. Tại đây, nhóm Đông dùng nón bảo hiểm, dao đuổi đánh và chém nhóm của Đông và khiến anh Trương Văn Đông bị đứt gần lìa cổ tay phải. Những thanh niên này còn manh động bắn 3 phát súng vào nhóm anh Đông, nhưng rất may không trúng người.

Ngay sau đó, đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Tân Biên đã phối hợp với Công an thị trấn Tân Biên, Công an xã Thạnh Tây và Công an xã Thạnh Bình đến ngay hiện trường, truy bắt nhóm Đông. Tang vật gồm súng rulo bắn đạn cao su, súng bắn đạn bi, mã tấu, 2 con dao, 3 môtô.

Từ những chứng cứ thu thập được, Công an huyện Tân Biên bắt khẩn cấp các nghi phạm trên về hành vi cố ý gây thương tích, còn Khánh đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đối với Vũ Phước Thành và Nguyễn Văn Trọng, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên cho gia đình bảo lãnh tại ngoại do còn nhỏ tuổi.