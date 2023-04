Tạm giữ nhóm cưỡng đoạt tài sản, giữ người trái pháp luật ở Bình Dương

Ngày 19/4, Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương, đã ra quyết định tạm giữ hình sự 8 người để điều tra hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” và “Giữ người trái pháp luật”.

Theo điều tra, năm 2021, Võ Trúc Lâm (SN 1986, HKTT TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) cho Nguyễn Văn Khánh (SN 1990, HKTT huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) thuê ôtô biển số 61A-331.45, thời hạn thuê 12 tháng với giá 180 triệu đồng.

Khánh đã trả cho Lâm 75 triệu đồng, còn nợ 105 triệu đồng. Sau khi thuê được ôtô, Khánh đem xe này đi cầm cố cho Nguyễn Chí Tám (SN 1990, HKTT huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) được 250 triệu đồng rồi Khánh bỏ đi đến tỉnh Bình Phước sinh sống, chưa chuộc lại xe để trả cho Lâm, chưa trả tiền cầm cố và tiền lãi cho Tám.

Nhóm nghi phạm tại cơ quan công an.

Sau khi hết hạn thuê xe, Lâm liên lạc với Khánh không được. Mở định vị xác định xe biển số 61A-331.45 đang để tại nhà của Tám. Lúc này, Lâm đến gặp Tám, thì được Tám cho biết xe đang trong tình trạng cầm cố, nhưng chưa trả tiền cầm cố thì không trả xe. Lúc này, Lâm thấy xe bị hư hỏng phần kính, đèn, vỏ và nội thất.

Đến tháng 3, Lâm phát hiện Khánh rao bán đất tại khu vực ấp Cần Lê, xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, nên Lâm rủ Tám cùng khoảng hơn 10 người đến gặp Khánh. Khi đến nơi, Lâm dùng tay tát vào mặt Khánh và chửi bới, đe dọa yêu cầu Khánh trả số tiền 155 triệu đồng (gồm 105 triệu đồng thuê xe và 50 triệu đồng tiền sửa chữa hư hỏng của xe), Tám cũng yêu cầu Khánh phải trả cho Tám 450 triệu đồng (gồm 250 triệu đồng tiền cầm cố xe cộng tiền lãi).

Do Khánh không có tiền trả, Lâm và Tám đã lấy ôtô biển số 61K-171.39 là xe Khánh thuê của ông Nguyễn Như Huy (SN 1968, HKTT TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) để ép Khánh ký giấy vay nợ 605 triệu đồng.

Đến ngày 16/4, ông Nguyễn Như Huy là chủ xe biển số 61K-171.39 không thấy Khánh trả xe, nên mở định vị thì phát hiện ôtô đang ở tại nhà của Lâm. Ông Huy đến tìm gặp Lâm tại ấp An Hòa, xã An Sơn, TP Thuận An, để yêu cầu được lấy lại xe, nhưng Lâm nói Khánh phải trả tiền thì mới lấy được xe, do đó ông Huy đề nghị gọi Khánh đến nhà Lâm để giải quyết.

Lúc này, Lâm gọi điện báo cho Tám biết và thông báo việc hẹn Khánh đến nhà để giải quyết số tiền mà Khánh ký giấy nợ trước đó. Nghe tin, Tám cũng rủ theo một số người đi gặp Khánh để giúp Tám đòi tiền. Đến khoảng 11h ngày 16/4, Nguyễn Văn Khánh đi cùng 2 người bạn đến nhà của Lâm.

Khi gặp Khánh, Tám cùng đồng bọn đã giữ Khánh lại đe dọa, yêu cầu Khánh phải liên lạc với gia đình mang tiền đến trả cho Tám và phải ký giấy xác nhận nợ số tiền 450 triệu đồng.

Nhận được tin báo, Công an TP Thuận An đã kịp thời vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc. Hiện Cơ quan điều tra Công an TP Thuận An đã ra Quyết định tạm giữ hình sự Võ Trúc Lâm, Nguyễn Chí Tám cùng 6 người khác để điều tra làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản và giữ người trái pháp luật.