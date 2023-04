Tạm giữ nhóm cho vay với lãi suất hơn 1.000% mỗi năm

Cho vay với lãi suất "cắt cổ", 6 người đàn ông bị Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, điều tra về hành vi cho vay lãi nặng.

Ngày 30/4, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, tạm giữ hình sự T.V.T. (37 tuổi), N.T.D. (37 tuổi), Đ.A.T. (37 tuổi), Đ.V.H (39 tuổi, cùng ngụ tỉnh Hà Nam) và N.H.S. (28 tuổi), H.T.S. (30 tuổi, cùng ngụ TP Hà Nội) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Chiều 25/4, Công an huyện Trảng Bom phát hiện 6 nghi phạm trên đòi nợ tại cửa hàng bán đồ gỗ ở xã An Viễn, do chị H. (35 tuổi) làm chủ nên đưa về trụ sở làm việc.

Qua đấu tranh, các nghi phạm khai đã cho chị H. vay nhiều lần với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng , lãi suất từ 304%/năm đến 1.043%/năm. Tổng số tiền họ thu lợi bất chính là gần 250 triệu đồng.

Ngoài ra, nhóm này còn cho anh P. (30 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom) vay 100 triệu đồng với lãi suất là 638%/năm và đã thu lợi bất chính hơn 30 triệu đồng.