Tạm giữ nhiều thanh niên tổ chức bay lắc, mua bán ma túy ở TP.HCM

Mở rộng điều tra vụ làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức, Công an TP.HCM phát hiện, xử lý nhiều nghi phạm mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Cảnh sát thu giữ ma túy, bình khí cười tại nơi nhóm nghi phạm tổ chức bay lắc. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 9/6, Cơ quan điều tra Công an quận Bình Thạnh đang tạm giữ Lê Ngọc Tâm (23 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè), Bùi Thế Bảo (19 tuổi, ngụ quận 7), Lê Cửu Đỉnh (19 tuổi, quê Khánh Hòa), Phan Hồng Thanh (23 tuổi, ngụ quận 3), Võ Trúc Phượng (21 tuổi, quê Long An) để điều tra về các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Kết quả điều tra xác định ngày 30/5, Phòng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp với Công an quận Bình Thạnh khám xét khẩn cấp nhà nghi phạm trong đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức, tại cư xá Phan Đăng Lưu.

Thời điểm kiểm tra, trong nhà có Trần Tiến Đạt (28 tuổi, người bị khám xét), Trà Thanh Hiếu (25 tuổi), Nguyễn Ngọc Minh Khôi (25 tuổi), Nguyễn Uyển Nhi (23 tuổi).

Tại đây, cảnh sát thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến chuyên án làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức; ngoài ra thu giữ trong phòng ngủ của Hiếu một lượng ma túy.

Số ma túy được cảnh sát thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Công an quận Bình Thạnh mở rộng truy xét, bắt quả tang Tâm về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý, thu giữ nhiều chất cấm. Khám xét nơi ở của Tâm, cảnh sát phát hiện Bùi Thế Bảo và mời người này về làm việc. Bảo khai cất giấu 31 gram ma túy tại nhà ở tại quận 7 giúp một người tên Nguyễn Huy Hoàng.

Tại cơ quan điều tra, Tâm và Bảo khai ở chung với Nguyễn Huy Hoàng tại căn nhà ở quận Gò Vấp. Khi đầu dưới cần mua ma tuý, Hoàng sẽ chỉ đạo cho Tâm hoặc Bảo đi giao và được trả công 200.000 đồng.

Tang vật ma túy cùng nghi phạm bị tạm giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Truy xét mở rộng các đầu dưới từng mua ma túy của Bảo, cảnh sát khám xét nhà Lê Cửu Đỉnh tại quận Bình Thạnh. Tại đây, nhà chức trách phát hiện Đỉnh cùng Phan Hồng Thanh (23 tuổi, ngụ quận 3), Võ Trúc Phượng (21 tuổi, quê Long An), cùng 3 người khác đang tổ chức sử dụng ma túy, thu lượng gần 2 gr ma túy, bình bóng cười.

Theo cảnh sát, từ vụ án tàng trữ trái phép chất chất ma túy không đủ trọng lượng khởi tố do Phòng PC02 chuyển giao, Công an quận Bình Thạnh đã chỉ đạo cho các đơn vị nghiệp vụ truy xét mở rộng đến cùng để truy bắt xử lý các nghi phạm, xử lý nghiêm theo đúng theo chỉ đạo của ban giám đốc Công an TP.HCM.