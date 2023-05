Tạm giữ nhiều quái xế là học sinh gây náo loạn trong đêm

Nhiều quái xế là học sinh có độ tuổi 16-17, bị lực lượng 141 Công an TP Hà Nội dừng xe kiểm tra.

Ngày 14/5, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết trong đêm 13 và rạng sáng 14/5, lực lượng Cảnh sát 141 hóa trang trên địa bàn các quận: Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, đã phát hiện, bắt giữ 13 “quái xế”, điều khiển xe lạng lách, đánh võng, nẹt pô, gây náo loạn đường, phố trong đêm.

Qua phân loại xử lý, các nghi phạm đều đang là học sinh 16-17 tuổi. Cụ thể, từ 21h ngày 13/5, Tổ công tác Y10/141 Công an TP Hà Nội do Trung tá Bùi Xuân Phương, đội phó Đội CSGT số 11 thuộc Phòng CSGT Công an TP Hà Nội làm tổ trưởng, bắt đầu nhiệm vụ tại địa bàn quận Hai Bà Trưng.

Nhiều quái xế tuổi teen đang là học sinh có độ tuổi 16-17 bị lực lượng 141 Công an TP Hà Nội chặn giữ.

Chỉ sau ít phút, khi tuần tra đường Đại Cồ Việt, tổ công tác phát hiện nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, kẹp ba, nẹt pô, đã tổ chức chặn giữ.

Danh tính các nghi phạm được làm rõ là Nguyễn Tuấn K. (SN 2002 ở phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội), Nguyễn Đức T. (SN 2007), Nguyễn Đức B. (SN 2006) và Nguyễn Việt H. (SN 2006), đều trú tại huyện Thường Tín, Hà Nội. Tổ công tác sau đó đã bàn giao các nghi phạm và phương tiện về Công an phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đến 22h30 cùng ngày, khi tuần tra trên đường Phố Huế, tổ công tác tiếp tục phát hiện 4 thanh thiếu niên điều khiển xe máy nẹt pô, rú ga liên tục, tháo biển số, gây náo loạn trong đêm.

Bí mật đeo bám đến trước số nhà 175 Phố Huế, lực lượng 141 đã dừng được 4 xe máy để kiểm tra. Cả 4 đối tượng đều đang là học sinh, có độ tuổi 16-17. Ngay sau đó, các nghi phạm được đưa về Công an phường Phố Huế xử lý theo quy định pháp luật.

Ngoài các vụ việc trên, các tổ 141 công khai xử lý 14 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, trong đó 8 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Qua kiểm tra phát hiện 4 người có dấu hiệu phạm pháp hình sự. Tang vật thu giữ gồm gói nghi ma túy, môtô nghi xe “trộm cắp”, thu giữ quả đấm bằng kim loại.