Tạm giữ người phụ nữ tổ chức đám tang giả

Cơ quan điều tra cho rằng bà Tuyến tổ chức đám tang giả nhằm trốn trách trách nhiệm trả nợ nên có dấu hiệu lừa đảo.

Sáng 2/4, Công an huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng tạm giữ hình sự bà Trần Thị Tuyến (56 tuổi) để điều tra về dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Người phụ nữ này gây xôn xao dư luận nhiều ngày qua vì tổ chức đám tang giả cho chính mình.

Gia đình bà Trần Thị Tuyến tổ chức đám tang giả giống y như thật. Ảnh: Tuấn Khanh.

Đại tá Phan Văn Ứng, Phó giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, cho biết bà Tuyến tổ chức đám tang giả nhằm mục đích lừa dối chủ nợ.

"Hành vi của bà Tuyến có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra thông báo ai là chủ nợ của bà Tuyến hãy đến cơ quan điều tra cung cấp thông tin để làm rõ vụ việc", đại tá Ứng nói với Zing.

Theo đại tá Ứng, bà Tuyến cho nhiều lời khai về lý do làm đám tang giả. Lúc đầu người phụ nữ này khai giận chồng nên làm đám tang giả để xem phản ứng từ người thân. Sau đó, bà Tuyến lại khai giả chết để xem những người có quan hệ tiền bạc đến viếng tỏ thái độ ra sao.

Đối với tiền phúng điếu, cơ quan điều tra chưa đưa ra hướng xử lý. “Việc xử lý tiền phúng điếu còn phụ thuộc vào ý chí của người dự đám tang”, đại tá Ứng thông tin thêm.

Nhà bà Trần Thị Tuyến cạnh Trạm Y tế thị trấn Cù Lao Dung. Ảnh: Việt Tường.

Chiều 29/3, hàng xóm thấy ôtô chở quan tài vào nhà bà Tuyến. Gia đình sau đó dựng rạp, thuê bàn ghế tổ chức đám tang cho bà Tuyến theo phong tục địa phương.

Ông Nguyễn Bá Diệp, Phó bí thư Chi bộ ấp Phước Hòa A, cho biết khi đám tang diễn ra, chồng, con bà Tuyến không buồn bã và khóc lóc nên hàng xóm hoài nghi.

“Các con của bà Tuyến nói không khớp thông tin về cái chết của người mẹ. Đứa này nói mẹ té sông chết ở Đồng Tháp, đứa kia nói mẹ bị tai nạn giao thông ở An Giang. Có đứa nói bà Tuyến bị bệnh chết ở khu vực biên giới Campuchia. Nghi có chuyện khuất tất xảy ra nên công an thị trấn báo tin cho công an huyện”, vị phó bí thư chi bộ kể.

Do có thông tin bà Tuyến chết ở khu vực biên giới nên cơ quan điều tra phun hóa chất tiêu độc khử trùng quan tài, tổ chức khám nghiệm tử thi để xem xét có liên quan đến dịch bệnh Covid-19 hay không. Khi quan tài được mở ra vào sáng 31/3, nhiều người ngạc nhiên vì bên trong là 3 bao tải cát và khoảng 10 kg gốc hoa huệ.

Một lúc sau, cảnh sát đưa bà Tuyến từ Đồng Tháp về đến nhà để chứng kiến sự việc.