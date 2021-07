Tạm giữ người đàn ông phóng hỏa nhà hàng xóm ở TP.HCM

Người đàn ông cầm can xăng tạt sang nhà hàng xóm rồi châm lửa đốt. Vụ việc may mắn không gây ra thương vong về người.

Hỏa hoạn xảy ra khoảng 21h45 ngày 8/7 tại căn nhà trong hẻm trên đường Lãnh Binh Thăng, phường 13, quận 11, TP.HCM.

Người đàn ông phóng hỏa nhà hàng xóm được lực lượng chức năng đưa đi. Ảnh: A.H.

Thời điểm trên, người dân thấy lửa bùng lên tại hành lang lầu 1 căn nhà trong hẻm 256 Lãnh Binh Thăng liền hô hoán. Một số người trong căn nhà trên vội chạy kịp ra ngoài.

Người dân địa phương dùng vật dụng chữa cháy tại chỗ khống chế được đám cháy và phát hiện mùi xăng nồng nặc.

Theo nhân chứng, thời điểm xảy ra vụ cháy họ thấy người đàn ông đứng ở căn nhà kế bên cầm can xăng tạt sang nhà hàng xóm rồi châm lửa. Sau khi phóng hỏa, người này đóng cửa nhà cố thủ.

“Người đàn ông trên thường xuyên chửi nhà hàng xóm bên cạnh nhưng tôi không hiểu lý do gì. Căn nhà xảy ra cháy có 2 em bé sinh đôi mới được 3 tháng tuổi, rất may được người thân bồng chạy kịp ra ngoài an toàn”, chị T., ngụ địa phương nói.

Công an phường 13 và Công an quận 11 có mặt sau đó phong tỏa hiện trường, đưa người đàn ông phóng hỏa trên về trụ sở.

Công an quận 11 đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.