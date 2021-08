Tạm giữ người đàn ông đánh đập bé trai 5 tuổi

Đoạn clip dài hơn 4 phút ghi lại cảnh một người đàn ông ở Bình Dương đánh đập bé trai. Công an đã tạm giữ người này để điều tra.

Ngày 5/8, Công an phường Bình Chuẩn (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) đang tạm giữ Lê Hoài Nam (29 tuổi, ngụ phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An) để điều tra việc bạo hành một bé trai.

Cảnh sát đang tạm giữ Nam để điều tra về clip bạo hành bé trai 5 tuổi. Ảnh: Thanh Kiều.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip dài khoảng 4 phút ghi lại cảnh một người đàn ông liên tục dùng tay, chân đấm, đá vào người một bé trai 5 tuổi.

Theo nội dung clip, bé trai không mặc quần áo bị đánh đập. Mặc dù nạn nhân khóc, van xin nhưng người đàn ông này không dừng tay. Anh ta nhấc bổng bé trai lên cao và đập xuống đất.

Khi một người phụ nữ chạy tới can ngăn thì Nam mới dừng tay.

Khi được đưa về trụ sở công an, Nam thừa nhận hành vi đánh bé trai. Cảnh sát đang lấy lời khai anh ta, làm rõ động cơ gây ra vụ việc trên.