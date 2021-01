Tạm giữ người chở 10 kg thảo mộc nghi cần sa

Nhân bị lực lượng chống buôn lậu phát hiện khi chở bịch thảo mộc nghi là cần sa trên tuyến sông giáp ranh biên giới Campuchia trong đêm.

Ngày 2/1, Công an huyện Tịnh Biên (An Giang) tạm giữ Huỳnh Thanh Nhân (25 tuổi, ngụ xã An Nông, huyện Tịnh Biên) để làm rõ hành vi vận chuyển 10,7 kg thảo mộc nghi là cần sa. Số thảo mộc này đang được giám định để xử lý vụ việc theo pháp luật.

Nhân với tang vật nghi là cần sa. Ảnh: Nghiêm Túc.

Khoảng 1h ngày 1/1, lực lượng liên ngành chống buôn lậu trên tuyến biên giới tỉnh An Giang tổ chức tuần tra kiểm soát dưới kênh Vĩnh Tế. Khi đến khu vực giáp ranh giữa huyện Tri Tôn với xã An Nông của huyện Tịnh Biên, lực lượng chức năng phát hiện một xuồng máy chạy từ hướng Tịnh Biên về Tri Tôn.

Thấy người cầm lái có biểu hiện nghi vấn, lực lượng phòng chống buôn lậu ra lệnh dừng phương tiện kiểm tra. Nhân sau đó bị lập biên bản phạm tội quả tang vì chở trên xuồng máy 10,7 kg hoa, lá, cành phơi khô được anh ta khai là cần sa.