Tạm giữ người chém trưởng công an xã

Tổ chức ăn nhậu trong thời gian giãn cách xã hội, Bé Em dùng dao chém cảnh sát khi bị yêu cầu về trụ sở công an để làm việc.

Ngày 28/8, Công an huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang, tạm giữ hình sự Danh Bé Em (31 tuổi, ngụ xã Nam Yên) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.

Chiều 26/8, Bé Em nhậu tại nhà với 3 người khi địa phương đang áp dụng Chỉ thị 16. Thiếu tá Phạm Hoàng An, Trưởng công an xã Nam Yên, cùng các thành viên tổ kiểm soát dịch Covid-19 đã đến nhà mời những người ăn nhậu về trụ sở làm việc.

Danh Bé Em. Ảnh: Văn Vũ.

Bé Em không chấp hành yêu cầu của ông An và cầm dao đâm về phía xe của một công an viên. Sau khi bỏ chạy được khoảng 100 m, Bé Em té ngã và được ông An vận động đến công an xã làm việc.

Nghi can tiếp tục không chấp hành và dùng dao chém vào đầu vị trưởng công an xã. Nhát dao trúng mũ bảo hiểm nên thiếu tá An không bị thương.

Theo cơ quan điều tra, Bé Em có 2 tiền án về tội Cố ý gây thương tích.